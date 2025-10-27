Sénégal: Épidémie de FVR - 13 nouveaux cas positifs, 28 décès au total

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé, dans son communiqué du 26 octobre 2025, la détection de 13 nouveaux cas positifs de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), sans aucun nouveau décès.

Depuis l'apparition de la maladie, le Sénégal a enregistré 324 cas confirmés, dont 28 décès et 244 guérisons. La région de Saint-Louis demeure l'épicentre de l'épidémie avec 265 cas, principalement concentrés dans les districts de Richard-Toll (132 cas) et Saint-Louis (71 cas). Elle est suivie de Matam (18 cas), Louga (17 cas), Fatick (9 cas), Kaolack (7 cas), Dakar (5 cas), Thiès (1 cas) et Tambacounda (1 cas).

Le ministère précise que, sur la base des dernières investigations, deux cas précédemment attribués à Louga ont été réaffectés aux districts de Dagana et Sakal.

S'agissant de la Mpox, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été recensés depuis le 22 août 2025, exclusivement dans la région de Dakar. Huit personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé.

Les autorités sanitaires appellent les populations à maintenir la vigilance, à respecter les mesures de prévention et à coopérer avec les équipes médicales afin de limiter la propagation de ces épidémies.