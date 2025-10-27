Sénégal: Journée de l'Excellence de Nogo mine - Les 90 meilleurs élèves de Tomboronkoto récompensés

A l'occasion de la célébration de sa 3e édition de la journée de l'Excellence samedi dernier, la société minière Noga mine (entreprise semi mécanisée d'exploitation de l'or) a primé les 90 meilleurs élèves issus des 25 écoles de la commune de Tomboronkoto. Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de responsabilité sociale d'entreprise de Noga mine.

Noga mine a offert des kits scolaires complets, des diplômes de mérite, dix bourses d'études aux meilleurs élèves (élémentaire, collège et lycée) de la commune de Tomboronkoto. L'entreprise a également doté tous les élèves de Tomboronkoto, de l'élémentaire au lycée, en fournitures scolaires, primé les meilleurs enseignants et chefs d'établissements de la localité et appuyé les Daaras en logistique et moyens financiers.

En prenant la parole, lors de la cérémonie officielle, le directeur général de Noga mine, Sultan Diop a indiqué que cette journée est avant tout une journée du mérite du travail et de l'espoir. Elle est dédiée, a-t-il poursuivi, à nos enfants, aux enseignants, à nos familles et à toute la communauté éducative qui se bat chaque jour pour faire triompher le savoir dans notre région. « Mais avant tout, avec cette belle journée d'excellence Noga mine a tenu à poser un acte fort et solidaire. Aujourd'hui, nous poursuivons en même temps notre engagement à travers la célébration de l'excellence scolaire. Ainsi, tous les élèves de la commune recevront des fournitures pour le bon démarrage de l'année scolaire. Ainsi, tous les 90 élèves de toute la commune de Tomboronkoto, à chaque niveau, recevront des prix parce que l'éducation ne peut s'épanouir sans un environnement sain et solidaire » a-t-il appuyé.

Révélant en outre que cette initiative s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise Noga mine, avec comme objectif d'appuyer le développement local à travers l'éducation, la santé et les infrastructures de base. Dans ce sens, le maire de la commune de Tomboronkoto Nfaly Camara a fait comprendre que le partenariat entre le secteur privé et l'école publique est un exemple à suivre. Il a salué ainsi l'engagement de Noga mine dans l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'entreprenariat et l'emploi des jeunes au niveau de sa commune.

Le préfet du département de Kédougou, EL Hadj Malick Sémou Diouf qui a présidé la cérémonie a soutenu que la relation entre entreprises minières et communautés d'accueil doit être un partenariat sincère, fondé sur des obligations et un respect mutuel. Il 's'est dit très satisfait des actions de Noga mine en faveur des communautés de Tomboronkoto et invité les parents d'élèves à encourager leurs enfants dans les études, et à les laisser continuer les études, surtout les jeunes filles.