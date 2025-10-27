Sénégal: Lutte contre le cancer du sein à Touba - Les femmes invitées à pratiquer l'autopalpation

Le médecin radiologue, Dr Mamadou Thiam, a invité les femmes à pratiquer l'autopalpation des seins pour favoriser le dépistage précoce du cancer du sein. Il s'exprimait lors d'une journée de sensibilisation contre cette maladie organisée par le directeur général de la fonction publique locale, Alioune Kébé, samedi dernier à Touba Dianatoul Mahwa.

Alioune Kébé, directeur général de la fonction publique locale, a organisé hier à Touba Dianatoul Mahwa une journée de sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Devant un public nombreux de femmes venues répondre à son appel, le Dr Mame Thiam, médecin radiologue et responsable du centre d'imagerie médicale privé Asna Khadim, les a invitées à pratiquer l'autopalpation des seins.

Selon lui, cette technique est essentielle car elle permet à la femme de détecter précocement toute anomalie au niveau de ses seins. C'est pourquoi il a insisté pour que les femmes pratiquent l'autopalpation des seins tous les mois. « Chaque mois la femme doit vérifier ses seins, faire ce qu'on appelle l'autopolpation pour voir est-ce qu'il y a une anomalie oui ou non. S'il y en a , elle va à l'hôpital », a-t-il expliqué.

Pour permettre aux femmes de se dépister contre les cancers du sein et du col de l'utérus, Alioune Kébé a mis à leur disposition 125 kits de dépistage. Selon lui, cela permettrait à plusieurs femmes de se faire dépister gratuitement pour prévenir ces deux cancers. Le Dr Thiam a salué cette initiative, compte tenu du coût élevé du dépistage. « Notre souci c'est que nous avons des problèmes de temps mais aussi de moyens pour faire ces genres de choses mais normalement c'est notre rôle en tant que médecin », a-t-il déclaré, remerciant Alioune Kébé pour cet acte en faveur de nombreuses femmes.