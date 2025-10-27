Mauritanie: Victoire historique - 1860 travailleurs des médias du service public ont été régularisés

communiqué de presse

Organisée par l'Association des journalistes mauritaniens (AJM), en collaboration avec la FIJ, cette cérémonie organisée à Nouakchott le samedi 24 octobre marque l'aboutissement d'un combat parfois de plus de trois décennies pour la reconnaissance professionnelle et sociale des travailleurs des institutions médiatiques publiques : l'Agence mauritanienne d'information, la Radio Mauritanienne, la Télévision nationale et la Société de télédiffusion de Mauritanie. Un combat syndical historique que la FIJ a suivi de très près ces 13 derniers mois.

Dans son allocution, El Houssein Ould Meddou, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a rappelé "que cette décision n'est pas une simple mesure administrative, mais une reconnaissance officielle du rôle essentiel joué par les journalistes dans la construction du paysage médiatique national et une avancée majeure pour le principe d'égalité des chances."

Le président de l'AJM, Moussa Ould Behly, a pour sa part déclaré : "C'est la fin de la précarité vécue par les collaborateurs pendant des décennies et c'est une source de fierté pour l'AJM, pour la profession et pour le pays. Je salue la collaboration étroite entre les journalistes, l'AJM et les autorités, et j'exprime ma gratitude envers la FIJ pour son accompagnement constant depuis le début."

De son côté, le secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, a déclaré : "Cette régularisation est une victoire totale pour la profession. Elle reconnaît le travail, la dignité et le droit fondamental à un emploi décent pour celles et ceux qui informent le peuple mauritanien. Ce n'est pas seulement une réforme nationale : c'est un message adressé à toute l'Afrique et au monde -- celui d'un pays qui place la vérité, la justice sociale et la liberté d'informer au coeur de son projet de société. En respectant ses journalistes, la Mauritanie renforce sa démocratie, sa stabilité et sa souveraineté. Je peux l'affirmer : cette régularisation de 1860 travailleurs des médias est une des plus grandes victoires de la FIJ depuis sa création, en 1926."

Pour la FIJ, cette réforme illustre la mise en oeuvre concrète des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la Mauritanie et incarne la vision de l'UNESCO, qui considère le journalisme comme un bien public mondial.

« La Mauritanie vient d'offrir au monde une leçon d'espoir et de responsabilité. Elle prouve qu'il est possible de conjuguer réforme, dialogue social et liberté de la presse", a conclu Anthony Bellanger.