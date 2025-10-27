Cameroun: Paul Biya réélu président, annonce le Conseil constitutionnel

27 Octobre 2025
Radio France Internationale

Le président sortant Paul Biya a été réélu pour un huitième mandat avec 53,66% des voix, a annoncé lundi 27 octobre le Conseil constitutionnel.

Selon le Conseil constitutionnel et les chiffres officiels annoncés ce lundi 27 octobre, le chef de l'État sortant est réélu pour sept ans, en remportant 53,66% des suffrages, avec plus de 2,4 millions de voix. À la tête du Cameroun depuis 43 ans, Paul Biya, 92 ans, entame donc son huitième mandat.

Le principal adversaire de Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary, qui a revendiqué la victoire au lendemain du vote et a appelé dimanche ses partisans à manifester, a lui remporté 35,19% des suffrages, avec plus de 1,6 million de voix, selon les chiffres de l'institution.

Les résultats ont été annoncés région par région - le Cameroun en compte dix - lors d'une audience à laquelle n'ont pas participé les ambassadeurs européens et américain.

