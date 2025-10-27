Algérie: Le pays plante un million d'arbres en une journée pour sauver ses forêts

Pour sauver ses forêts, l'Algérie s'est lancée dans une opération d'envergure : planter un million d'arbres en 24 heures, dans 685 communes réparties sur tout le territoire. L'opération - à l'initiative du ministère de l'Agriculture, de la Direction générale des forêts et de l'association Algérie verte et de l'activiste écologiste Fouad Maala - vise à reboiser les zones frappées par des incendies qui détruisent en moyenne chaque année 20 000 hectares de forêts et de couvert végétal.

Symboliquement, le coup d'envoi a été donné samedi 25 octobre par le ministre de l'Agriculture Yacine Oualid, près de Tizi-Ouzou, en Kabylie. Cette région a été durement frappée par les flammes en 2021 et en 2023.

En raison du changement climatique, qui favorise la sécheresse et les incendies, le couvert végétal algérien se réduit de manière inquiétante depuis plusieurs années. Ainsi, sur une superficie totale de plus de 230 millions d'hectares, l'Algérie ne compte plus que 4 millions d'hectares de forêts.

Un projet similaire laissé à l'abandon

Des milliers de citoyens ont donc répondu à l'appel pour planter du chêne-liège, un arbre endémique de Kabylie. Une initiative similaire avait eu lieu dans les années 1970 en Algérie, lorsque citoyens et militaires avaient uni leurs forces pour ériger le barrage vert - une ceinture de forêt devant stopper l'avancée du désert. Ce projet, longtemps à l'abandon en raison d'un mauvais choix d'espèces et d'un arrosage insuffisant, a été relancé en 2023 et doit servir d'exemple.

Le plus grand défi n'est pas de planter un million d'arbres en 24 heures, mais de les entretenir au long cours, de les arroser, et de les protéger du surpâturage, des activités humaines et des incendies.