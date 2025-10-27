Ethiopie: Le projet hydroélectrique de Koysha est sur le point de consolider le réseau électrique national du pays

Addis-Abeba — Le réseau électrique éthiopien s'apprête à connaître une expansion majeure grâce au projet hydroélectrique de Koysha, a annoncé le cabinet du Premier ministre.

Avec une capacité installée de 1 800 MW, la centrale de Koysha renforcera considérablement l'approvisionnement énergétique national et contribuera à répondre à la demande croissante d'électricité à travers le pays.

Ce projet stratégique vient s'ajouter au Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, récemment inauguré, marquant une nouvelle étape vers l'autonomie énergétique et le développement durable de l'Éthiopie.

Presque achevé, le projet hydroélectrique de Koysha (KHP) devrait jouer un rôle déterminant dans la consolidation de la souveraineté énergétique du pays et dans la réalisation de son ambition de devenir un fournisseur régional d'électricité en Afrique de l'Est.

Selon le cabinet, la centrale produira environ 6 344 GWh par an, un apport majeur pour soutenir la croissance économique et améliorer la stabilité du réseau électrique national.

Au-delà de l'augmentation de la capacité de production, le projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à promouvoir une énergie propre, fiable et accessible à tous.

Le barrage contribuera également à la coopération énergétique transfrontalière, favorisant l'intégration économique régionale et la création d'un marché énergétique interconnecté en Afrique de l'Est.

À l'échelle locale, le projet permettra d'améliorer l'accès à l'électricité pour les foyers et les petites entreprises, soutenant ainsi les programmes d'électrification rurale et stimulant le développement socio-économique dans les zones avoisinantes.

Situé à environ 129 kilomètres en aval du barrage de Gibe III, sur le fleuve Omo, près du village de Koysha, dans la région du Sud-Ouest, ce projet symbolise l'engagement continu de l'Éthiopie à valoriser ses ressources hydrauliques pour un avenir énergétique durable.