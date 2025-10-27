Ile Maurice: Fauchée alors qu'elle balayait le trottoir, Tara succombe à ses blessures après quatre jours

L'émotion est vive à Mon-Désir, Vacoas, après la disparition tragique d'Amrita Luchmun, affectueusement connue sous le nom de Tara dans la localité, dans un accident. Cette femme de 69 ans, réputée pour sa gentillesse et sa disponibilité, était très appréciée des habitants du quartier. Toujours prête à rendre service et à entamer la conversation, elle s'impliquait activement dans la vie de sa communauté.

Chaque matin, Tara se levait à l'aube pour balayer devant sa maison jusqu'à l'arrêt d'autobus, un geste de dévouement et de civisme que beaucoup saluaient. «Elle prenait soin de notre quartier comme si c'était sa propre cour. C'était une femme au grand coeur», confie un habitant ému. Dans le voisinage, la disparition de Tara laisse un vide immense. Elle restera dans les mémoires comme une femme simple, généreuse et dévouée qui, chaque matin, contribuait à rendre son quartier un peu plus propre et accueillant.

Mais le mardi 21 octobre, son rituel quotidien a tourné au drame. Vers 11 h 30, un mécanicien de 41 ans et habitant Sadally Road, à Vacoas, conduisait sa voiture sur la route principale de Mon-Désir, en direction de Candos. Devant lui circulaient deux véhicules - une voiture et une camionnette. Selon le chauffeur, ces véhicules se sont brusquement arrêtés. Il a alors entrepris de les dépasser, effectuant une manoeuvre sur une ligne blanche, lorsque la camionnette a elle aussi tenté de dépasser la voiture. En voulant éviter une collision, il a alors dévié sur la droite et a percuté la victime qui balayait le trottoir.

Grièvement blessée, la sexagénaire a été transportée d'urgence au Princess Margaret Orthopaedic Centre (PMOC) de l'hôpital Victoria, Candos, par des volontaires. Elle a été admise à l'unité des soins intensifs dans un état jugé critique. Après quatre jours de lutte, elle s'est éteinte le samedi 25 octobre.

L'autopsie, réalisée le jour même par le Dr Seewooruttun, médecin légiste du PMOC, a conclu à un choc dû à de multiples blessures. Le test d'alcoolémie effectué le même jour sur le chauffeur s'est révélé négatif. Selon la National Land Transport Authority, la camionnette impliquée appartient à un habitant de Glen-Park. Les deux autres véhicules avaient pris la fuite après l'accident. De plus, les images des caméras de surveillance de la localité ne correspondent pas aux dires du conducteur.

Les funérailles de Tara ont eu lieu ce dimanche 26 octobre.