Cote d'Ivoire: Scrutin présidentiel du 25 octobre - Jean-Louis Billon félicite Alassane Ouattara

Acte démocratique. Au lendemain du scrutin présidentiel du 25 octobre, le candidat du Congrès Démocratique (CODE), Jean-Louis Billon, a adressé ses félicitations au président sortant Alassane Ouattara, donné en tête selon les premières tendances. Dans une déclaration empreinte de sérénité et de sens républicain ce dimanche 26 octobre 2025 à son Qg de campagne à Abidjan, le candidat Jean Louis Billon a salué la maturité du peuple ivoirien tout en appelant à un sursaut démocratique pour renforcer la participation citoyenne. « Je voudrais, en mon nom propre et au nom du Congrès Démocratique, adresser mes félicitations au Président Alassane Ouattara pour sa réélection », a déclaré Jean-Louis Billon dans son adresse à la nation.

L'ancien ministre du Commerce a salué le climat globalement apaisé dans lequel s'est déroulée l'élection sur l'ensemble du territoire, soulignant que ce scrutin marque une étape importante dans la consolidation de la démocratie ivoirienne. Cependant, il n'a pas manqué de relever certaines irrégularités et un faible taux de participation observé dans plusieurs régions. Pour lui, ces éléments traduisent un désenchantement électoral qui doit inciter les acteurs politiques à renforcer la confiance entre le peuple et les institutions. « Ces signaux doivent nous interpeller collectivement pour l'avenir de notre démocratie », a-t-il insisté.

Dans un ton empreint de reconnaissance, Jean-Louis Billon a adressé ses vifs remerciements à toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur suffrage. « Vous avez osé le changement, et votre confiance m'honore et m'oblige », a-t-il déclaré. Le candidat du CODE a également tenu à féliciter les membres de son parti et son équipe de campagne, pour leur engagement, leur loyauté et leur dévouement durant plusieurs mois d'efforts sur le terrain. « Vous avez travaillé sans relâche, jour et nuit, avec professionnalisme et détermination. Vous êtes la preuve que la politique peut se faire avec dignité et conviction », a-t-il souligné. Jean-Louis Billon a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur rôle dans le maintien de la paix et la sécurité durant le scrutin.

Tout en déplorant les incidents tragiques ayant coûté la vie à certains citoyens, il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Il a aussi salué la présence des observateurs internationaux, notamment ceux de la CEDEAO et de l'Union Africaine, dont la mission a contribué à garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral.En conclusion, Jean-Louis Billon a appelé l'ensemble des acteurs politiques et des citoyens à tourner la page de la campagne électorale pour se consacrer à la construction d'une nation unie et prospère.

« L'heure est à l'union et au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. L'avenir de notre pays se construira avec tous et pour tous », a-t-il affirmé avec conviction.