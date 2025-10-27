Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Alassane Ouattara largement en tête dans plusieurs représentations diplomatiques à l'étranger

Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante (CEI) le 26 octobre 2025 montrent une large avance du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, dans plusieurs pays où la diaspora ivoirienne a pris part au scrutin présidentiel du 25 octobre.

Au Gabon, sur 3 166 suffrages exprimés, le président sortant obtient 3 098 voix, soit 97,85 % des votes. Il devance très largement ses adversaires, notamment Simone Ehivet Gbagbo (0,51 %), Jean-Louis Billon (0,63 %), Don-Mello Sénin Ahoua Jacob (0,28 %) et Lagou Adjoua Henriette (0,03 %). Le taux de participation y a atteint 58,22 %, traduisant un fort engouement des électeurs ivoiriens résidant dans ce pays d'Afrique centrale.

Même tendance observée au Congo-Brazzaville, où Alassane Ouattara recueille 94,73 % des suffrages exprimés, soit 611 voix sur un total de 645. Simone Ehivet Gbagbo obtient 10 voix (1,55 %), tandis que Jean-Louis Billon, Don-Mello et Lagou Adjoua se partagent le reste des bulletins. Le taux de participation y est de 76,09 %, l'un des plus élevés enregistrés à l'étranger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En Angola, le candidat du RHDP confirme sa domination avec 93,91 % des voix, soit 586 bulletins sur 624 exprimés. Dans ce pays lusophone, la participation a également été notable, atteignant 84,30 %, un chiffre révélateur de l'intérêt de la communauté ivoirienne pour cette échéance électorale.

En Espagne, sur 260 suffrages exprimés, Alassane Ouattara obtient 90,77 % des voix, suivi de Don-Mello Sénin Ahoua Jacob (3,85 %) et Simone Ehivet Gbagbo (2,31 %). Le taux de participation y est resté modeste, à 18,15 %, en raison du faible nombre d'inscrits et de la dispersion géographique des électeurs.

Enfin, en Afrique du Sud, le président sortant obtient 82,11 % des suffrages, soit 280 voix sur 341 exprimés. Il est suivi par Jean-Louis Billon (12,61 %), Simone Ehivet Gbagbo (2,64 %), Don-Mello (0,88 %) et Lagou Adjoua Henriette (0,29 %). Le taux de participation s'élève à 43,40 %.

Ces résultats provisoires traduisent une forte mobilisation des Ivoiriens de la diaspora et confirment la tendance observée à l'intérieur du pays, où le candidat du RHDP semble bénéficier d'un soutien massif. La CEI poursuit la consolidation des données issues des représentations diplomatiques avant la proclamation officielle des résultats globaux.