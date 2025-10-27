Sénégal: Bilan des 18 mois de gouvernance de Diomaye, situation politique nationale, vie du Pastef - Sonko donne rendez-vous le 8 novembre

Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, par ailleurs actuel Premier ministre a donné rendez-vous à ses militants pour le samedi 8 novembre prochain pour un méga-meeting sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques le samedi 25 octobre, le leader du Pastef a annoncé qu'il abordera, lors de ce rendez-vous, trois points : l'État (pour évoquer les 18 mois de gouvernance du Pastef), la politique et le parti lui-même.

Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, par ailleurs actuel Premier ministre du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'apprête à procéder au rappel de ses troupes. Près d'un an après son giga-meeting tenu à la Dakar Arena le 19 octobre 2024, en prélude au démarrage de la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre, l'ancien principal opposant du régime du président Macky Sall a, de nouveau, donné rendez-vous à ses partisans.

Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques le samedi 25 octobre, le leader du Pastef a annoncé la tenue prochaine d'une rencontre d'envergure sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. « Le samedi 8 novembre, il y aura une grande rencontre du Pastef. Ce ne sera pas un meeting ou un méga-meeting, mais un « tera meeting ». Cette rencontre sera inédite dans l'histoire du Sénégal, aussi bien dans l'organisation, la mobilisation que dans le fond », a-t-il promis. Poursuivant son propos, Ousmane Sonko a précisé à l'endroit de ses camarades du Pastef qu'il abordera, lors de ce rendez-vous, trois points : l'État (pour évoquer les 18 mois de gouvernance du Pastef), la politique et le parti lui-même.

« Nous dirigeons depuis un an et demi et beaucoup de choses se sont passées. Je parlerai de beaucoup d'aspects concernant l'État : ce qui marche, ce qui ne marche pas, les entraves, ce que nous avons fait et ce qu'il reste à faire. On parlera de tout », a annoncé Ousmane Sonko, ajoutant que « ce sera une discussion de vérité et de transparence, sans cache-cache. Et au terme de la rencontre, chacun saura à quoi s'en tenir et tout changera dans les perspectives ». Par ailleurs, lors de ce message d'une dizaine de minutes prononcé en langue wolof, le leader du Pastef a tenu à rassurer ses militants quant à son absence de la scène publique ces derniers jours, due à une période de convalescence. Expliquant avoir demandé quelques jours de repos au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui les lui a accordés, Ousmane Sonko a annoncé qu'il reprendra « service dès lundi. »