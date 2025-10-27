Sénégal: Assainissement autonome - La formation des acteurs, l'acte fondateur de la transformation du secteur

L'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal (Aaas) avec l'appui de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) ambitionne de moderniser la vidange mécanique. Un premier acte vient d'être posé le samedi 25 octobre, à Dakar.

L'atteinte des Objectifs de développement durable dans le domaine de l'assainissement reste un défi. En plus la couverture des besoins en nette augmentation, des pays comme les nôtres doivent relever le défi de l'accès sécurisé à l'assainissement. Cela suppose également que les déchets soient collectés et transportés sans que le cadre de soit pollué, sans les ménages et les conducteurs ne soient exposés aux germes pathogènes. D'où la formation des chauffeurs après l'acquisition de 40 camions hydro-cureurs dans le cadre d'un partenariat entre la Banque nationale de développement d'entreprise (Bnde), la Der/Fj, l'Onas avec le concours de la Fondation Bill et Melinda Gates.

« Après la réception des camions, nous devons former les conducteurs pour un bon usage de ces véhicules », justifie le président de l'Aaas, Ibra Sow dans un communiqué rendu public hier. Ils ont été aussi formés sur la gestion de relation client, le respect des normes hygiènes et sécurité... Les deux parties prenantes veulent créer les conditions de la transformation de l'assainissement autonome qui est facteur de création d'emplois et de richesse.

« Aujourd'hui, ce n'est pas une simple formation. C'est le début d'une transformation profonde. Nous lançons un programme pour 100 de nos chauffeurs pour garantir l'excellence et la sécurité dans nos services », a souligné le document dont l'auteur ajoute : « ce n'est pas seulement technique : nous parlons de relation client, de la norme Iso 24521, de sécurité, de premiers secours et de maintenance de nos outils de travail ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, est revenu sur la primauté que leur institution accorde à la préservation de la santé des acteurs de l'assainissement. « L'Onas ne dissocie pas la quête de la performance à la préservation de la santé des acteurs. D'où le couplage du lancement de la formation à la remise des Equipements individuels de protection (Epi). La santé des travailleurs doit être le souci permanent sur toute la chaîne », a affirmé M Sow dans le communiqué. Ce dernier a invité tous les acteurs à veiller au respect des normes de sécurité, car sur le chemin de la réalisation des Odd, rien ne doit être négligé.