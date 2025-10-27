Sénégal: Le pays abrite ses premières Journées Climat et Développement

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son engagement environnemental en organisant, pour la première fois, les Journées Climat et Développement, prévues les 27 et 28 octobre 2025 au CICAD de Diamniadio.

Sous l'impulsion du ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, cette rencontre inédite réunira décideurs publics, acteurs privés, chercheurs et organisations de la société civile autour d'un objectif commun : repenser le modèle de développement national à l'aune des défis climatiques.

Ces journées serviront de cadre d'échanges sur des enjeux cruciaux tels que la transition énergétique, la résilience agricole, la gestion durable des ressources naturelles et le financement vert. Elles visent à accélérer la mise en oeuvre des engagements climatiques du Sénégal, en cohérence avec la Vision 2050 et les Objectifs de développement durable.

En réunissant l'expertise nationale et les partenaires techniques, le Sénégal entend affirmer son rôle moteur en Afrique dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'un développement durable inclusif.