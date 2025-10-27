Sénégal: Chemin de fer Touba-Mbacké-Ngabou - Le prolongement vers Diourbel vivement souhaité

Le lancement de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou, samedi dernier, a rassemblé les autorités religieuses de Touba. Le porte-parole de la famille de Darou Khoudoss et le représentant du khalife général des mourides ont plaidé pour l'extension du projet jusqu'à Diourbel lors de cette occasion.

Lors de la cérémonie, Serigne Moustapha Ndiatté Mbacké, représentant le khalife de Darou Khoudoss, a rappelé que la construction de la voie ferrée de Diourbel à Touba a été entièrement financée par les mourides. Il a souligné que c'est en 1929 que Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, alors khalife général des mourides, avait décidé de mettre en place ce chemin de fer pour faciliter la construction de la grande mosquée de Touba, un voeu cher à Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, il estime que l'achèvement de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou est un symbole fort de l'héritage et de la continuité des efforts pour le développement de Touba.

Ainsi, il salue l'initiative des nouvelles autorités qui ont décidé d'ouvrir une partie de cette ligne ferroviaire. Toutefois, il pense que le projet doit être prolongé jusqu'à Diourbel et s'étendre dans tout le pays. « Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de cette voie ferrée, qui appartient à la communauté mouride et qui constitue un levier important pour le développement économique du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que le train est un symbole de développement dans les pays avancés. Ainsi, il exhorte les autorités à poursuivre les efforts pour prolonger la ligne au-delà de Ngabou, afin qu'elle assure un trafic efficace entre Diourbel et Touba. Serigne Ousmane Mbacké, représentant du khalife général des mourides, a soutenu les propos du porte-parole de Darou Khoudoss, soulignant ainsi l'importance de la ligne ferroviaire pour la communauté mouride et la nécessité de poursuivre les efforts pour le développement de Touba et de ses environs.

Il a souligné que la ligne ferroviaire ne devrait pas s'arrêter à Ngabou, mais plutôt être prolongée jusqu'à Diourbel, répondant ainsi aux besoins de la communauté et favorisant le développement économique et social de la région. Le guide religieux a également souligné que cette initiative vise à répondre aux besoins de transport des élèves résidant à Touba, tout en soulignant que la ville sainte est confrontée à d'autres défis liés à la mobilité urbaine qui nécessitent une attention particulière et il est essentiel de prendre en compte ces besoins pour améliorer la qualité de vie des habitants. Selon lui, l'ouverture de ce tronçon ne doit être que le début d'un projet plus vaste pour Touba. En effet, il estime qu'un plan de mobilité urbaine accompagné de moyens de transport adaptés est effectivement essentiel pour répondre aux besoins croissants de la ville de Touba. Il espère que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour mettre en place

un tel plan et améliorer ainsi la qualité de vie des habitants en exprimant sa gratitude au Président de la République et au Premier ministre pour leurs efforts en faveur du développement du pays. Il appelle toutes les populations à s'impliquer activement dans le processus de développement national. Il a enfin formulé des voeux de succès pour les autorités et est confiant quant à l'avenir, car malgré les nombreux défis, la volonté et l'expertise nécessaires sont présentes.