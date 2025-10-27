Sénégal: Salémata - 124 millions FCFA distribués à 922 ménages vulnérables dans le cadre du PSA 2025

Dans le cadre du programme de réponse à l'insécurité alimentaire (PSA) pour 2025, Mme le ministre de la famille, de l'action sociale et des solidarités, Maïmouna Dièye a procédé ce dimanche, au lancement officiel des paiements par transfert monétaire de 124 470 000 francs CFA à 922 ménages vulnérables de Salémata .

Le programme, mis en oeuvre par le fonds de solidarité nationale, vise à fournir une assistance multiforme aux familles confrontées à une crise alimentaire et nutritionnelle, comme celle qui menace Salémata et d'autres départements. Ainsi, grâce à ce soutien, 922 ménages vulnérables recevront un appui financier direct de 135 000 francs CFA pour couvrir leurs besoins essentiels durant la période de soudure.

« A Salémata, 922 ménages vulnérables identifiés via le registre national unique recevrons un appui direct, un appui financier direct de 135000 francs par ménage, chacun sous forme de cash transfert. Ce montant représente une allocation vitale pour couvrir les besoins essentiels d'un foyer pendant la période de soudure dont les effets se font encore ressentir durement » a ainsi éclairé Mme Maïmouna Dièye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a renchéri que l'objet de sa visite est de poursuivre cet élan de solidarité à l'endroit des braves populations de Salémata à travers le lancement officiel des paiements par transfert monétaire du programme de réponse à l'insécurité alimentaire au titre de l'année 2020-25.

Rappelant que le PSA est une initiative du gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la famille, de l'action sociale et des solidarités pour soutenir les familles en situation de crise alimentaire et nutritionnelle en leur apportant une assistance multiforme, elle a indiqué que Salémata reste confronté à l'instar d'autres départements du pays, à la menace de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

La ministre Maïmouna Dièye a également porté à la connaissance des populations de Salemata d'autres initiatives visant à soutenir les femmes dans leurs activités génératrices de revenus, notamment la transformation agroalimentaire, avec le lancement prochain d'un programme de financement pour leur autonomisation dès décembre. « J'ai aussi le plaisir de vous annoncer les interventions prochaines du programme de financement des femmes en vue de leur autonomisation dès le mois de décembre prochain ici à Salémata » a-t-elle révélé.

Le président du conseil départemental de Salémata, Pierre Nianga Boubane et le maire de la commune de Salémata, Kamissa Camara ont salué une initiative cruciale de solidarité nationale. « Ce soutien financier direct est essentiel pour aider les familles les plus fragiles à faire face aux défis du changement climatique, de la cherté de la vie et de la précarité économique. Ces transferts vont au-delà d'une simple aide ponctuelle, ils constituent plutôt un levier d'inclusion sociale et un moyen concret d'autonomisation » ont-ils appuyé.