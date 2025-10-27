Sénégal: Yankhoba Diémé - « Au-delà de ces chiffres, le train est le symbole d'un État qui écoute »

À compter de ce lundi, un train reliera quotidiennement Touba à Ngabou en passant par Mbacké. Le lancement officiel de cette nouvelle ligne ferroviaire a eu lieu, samedi dernier, en présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé. Ce dernier a félicité les techniciens sénégalais pour leur travail remarquable qui a permis la réalisation de ce projet.

Le ministre des Transports terrestres et aériens, accompagné de sa délégation, s'est rendu à Touba, samedi dernier, en empruntant le train depuis Ngabou, marquant ainsi la réouverture officielle de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou distante de 24 kilomètres. Cette étape symbolique a souligné le renouveau de cette liaison ferroviaire. Selon les déclarations du ministre Yankhoba Diémé, le projet ferroviaire dispose de deux rames réversibles offrant chacune 240 places assises. Ces trains pourront effectuer jusqu'à 15 voyages par jour, permettant ainsi de transporter entre 4.800 et 5.000 passagers quotidiennement, sur une plage horaire allant de 6h à 20h.

Le ministre a souligné que la rénovation de la flotte ferroviaire a été réalisée à 100% par des experts locaux, notamment des ingénieurs sénégalais des Chemins de fer du Sénégal (Cfs) et des Grands trains du Sénégal (Gts). Cette approche a permis de réduire considérablement les coûts à 150 millions de FCfa. Selon le ministre, les rames ont été rénovées à partir de matériel existant, dont des pièces de rechange et des résidus de la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, propriété du Sénégal. Il a expliqué que si ces rames avaient dû être achetées neuves, le coût aurait été bien plus élevé, avoisinant les 5 milliards de FCfa.

« Au-delà de ces chiffres, le train est le symbole d'un État qui écoute, qui planifie, mais également qui agit », souligne-t-il. Ce qui indique, selon lui, que le Sénégal a une longue histoire avec le chemin de fer, ce qui a permis de développer une expertise locale de qualité. Il a félicité les Chemins de fer du Sénégal (Cfa) et les Grands trains du Sénégal (Gts) pour leur travail remarquable, réalisé grâce à la mobilisation d'une équipe qualifiée d'hommes et de femmes qui ont œuvré pour la réactivation de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou.

Il s'agit donc d'une initiative qui répond à la fois à une promesse du Président de la République et à une demande du khalife général des mourides, montrant ainsi une convergence de vues entre les autorités politiques et religieuses pour le développement de Touba et le bien-être de la communauté mouride. Selon Yankhoba Diémé, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké avait salué la circulation du train pendant le grand Magal de Touba et avait exprimé le souhait de voir ce service ferroviaire rester opérationnel au-delà de cet événement. Le ministre se félicite que ce voeu ait été exaucé par les autorités étatiques, concrétisant ainsi la volonté de maintenir cette liaison ferroviaire. « Ce projet n'est pas simplement une ligne sur une carte, c'est une artère vitale que nous allons ressusciter ensemble. Une promesse de progrès de modernité que nous tenons sur instruction du Président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye envers vous les populations de la capitale du mouridisme », a-t-il indiqué.

Il a précisé que la réouverture de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou (Tmn) contribuera à désengorger les routes, à réduire les temps de trajet, à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à stimuler l'économie locale en améliorant la connectivité entre les zones de vie et les zones commerciales. « Relier Touba à Mbacké, relié Mbacké à Ngabou par les rails, c'est renforcer le tissu social, c'est honorer l'héritage de Serigne Touba, c'est construire ensemble le Sénégal de demain», a-t-il déclaré, en ajoutant que 108 cheminots sont employés sans compter les emplois indirects que ce projet peut engendrer.

Avant de conclure son discours, Yankhoba Diémé a tenu à saluer et à remercier l'association Touba Ça Kanam, qu'il a qualifiée de partenaire clé dans la réalisation de ce projet, soulignant ainsi l'importance de leur collaboration. Selon lui, Touba Ça Kanam a montré son attachement et son dévouement à la communauté mouride en investissant personnellement et financièrement dans ce projet. Il a notamment contribué au pavage et à la réalisation de diverses infrastructures tout au long de ce trajet, démontrant ainsi son engagement envers la communauté. Il a, en effet, félicité et remercié son président Serigne Mame Mor Mbacké.