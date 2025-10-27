Sénégal: Pire Gourèye - La mairie offre des fournitures scolaires aux écoles

Pire Gourèye — La mairie de Pire Gourèye, une commune du département de Tivaouane (ouest), a distribué des fournitures scolaires aux 75 écoles de ladite municipalité, dont 53 écoles coraniques.

Selon Moussa Sarr, un maître coranique chargé de coordonner la distribution des fournitures scolaires, 560 paquets de craie et 400 paquets de cahiers de 100 et 48 pages sont à distribuer aux écoles.

Cinquante-trois nattes offertes par le conseil municipal font partie du lot de fournitures à distribuer aux écoles.

Le maire de Pire Gourèye, Mamadou Ndoye Bane, explique que le conseil municipal, par cette initiative, matérialise sa volonté de donner à tous les élèves la chance de réussir leur scolarité, qu'ils soient pensionnaires des écoles classiques, des "daara" (écoles coraniques) ou des établissements d'enseignement arabo-islamique.

"L'éducation est au coeur de nos priorités, car elle constitue la clé du développement local", a dit M. Bane.

"Ce don va nous permettre d'améliorer les conditions de travail des talibés (élèves de l'école coranique) et d'assurer un enseignement de qualité", a dit un maître coranique, lors de a distribution des fournitures aux écoles.