Sénégal: Pire Gourèye - La mairie offre des fournitures scolaires aux écoles

26 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Pire Gourèye — La mairie de Pire Gourèye, une commune du département de Tivaouane (ouest), a distribué des fournitures scolaires aux 75 écoles de ladite municipalité, dont 53 écoles coraniques.

Selon Moussa Sarr, un maître coranique chargé de coordonner la distribution des fournitures scolaires, 560 paquets de craie et 400 paquets de cahiers de 100 et 48 pages sont à distribuer aux écoles.

Cinquante-trois nattes offertes par le conseil municipal font partie du lot de fournitures à distribuer aux écoles.

Le maire de Pire Gourèye, Mamadou Ndoye Bane, explique que le conseil municipal, par cette initiative, matérialise sa volonté de donner à tous les élèves la chance de réussir leur scolarité, qu'ils soient pensionnaires des écoles classiques, des "daara" (écoles coraniques) ou des établissements d'enseignement arabo-islamique.

"L'éducation est au coeur de nos priorités, car elle constitue la clé du développement local", a dit M. Bane.

"Ce don va nous permettre d'améliorer les conditions de travail des talibés (élèves de l'école coranique) et d'assurer un enseignement de qualité", a dit un maître coranique, lors de a distribution des fournitures aux écoles.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.