Sénégal: Une assistance financière de l'État à 922 ménages du département de Salémata

Kédougou — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé au lancement officiel, dimanche, à Kédougou (est), de la distribution de 124 470 000 francs CFA par transferts monétaires à 922 ménages vulnérables du département de Salémata, pour les aider à prévenir l'insécurité alimentaire.

Chacun des ménages bénéficiaires recevra 135 000 francs CFA, selon Mme Dièye.

"Nous sommes venus procéder au paiement, par transferts monétaires, de 124 470 000 francs CFA à 922 ménages vulnérables de Salémata", a-t-elle dit.

Ce département est confronté à une "insécurité alimentaire et nutritionnelle", les récoltes n'ayant pas été abondantes dans certains villages, selon Maïmouna Dièye.