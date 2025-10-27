Cote d'Ivoire: Billon reconnaît sa défaite

26 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'ancien ministre ivoirien du Commerce, Jean-Louis Billon, a reconnu dimanche sa défaite à l'élection présidentielle face au président sortant Alassane Ouattara, selon une déclaration relayée par Mena Today, alors que les premiers résultats partiels placent largement le chef de l'État en tête dans de nombreuses localités.

« Les résultats initiaux placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, en tête, le désignant vainqueur de cette élection présidentielle », a déclaré Jean-Louis Billon, l'un des quatre principaux candidats de l'opposition, dans un communiqué officiel. Il a félicité le président Ouattara, âgé de 83 ans, pour sa victoire.

Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), brigue un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, un scrutin qui s'est déroulé sans perturbation majeure, selon les premières observations.

Jean-Louis Billon, qui avait tenté en vain d'obtenir le soutien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a dû faire campagne sans l'appui de cette formation dirigée par Tidjane Thiam, ancien patron de Crédit Suisse, déclaré inéligible pour ce scrutin présidentiel.

Les résultats provisoires officiels sont attendus dans un délai de cinq jours, conformément à la législation électorale en vigueur.

