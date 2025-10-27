Soudan: La confusion quant au sort de la ville d'El-Fasher

Dimanche 26 octobre, dans un communiqué sur le réseau de messagerie Telegram, les paramilitaires FSR du général Hemedti ont revendiqué la prise de la ville d'El-Fasher, capitale du Darfour du Nord. Elle était assiégée par les forces de soutien rapide depuis 18 mois. L'armée du général al-Burhan, n'a pour l'heure pas confirmé la perte de son dernier bastion, dans l'ouest du pays.

Depuis les premières heures de ce lundi 27 octobre, sur Telegram, les FSR postent des vidéos de leurs soldats posant devant le quartier général de la sixième division d'infanterie de l'armée, abandonnée dimanche par ses soldats. Sur le réseau social X, le gouverneur du Darfour, nommé par l'Alliance Tasis - l'alliance loyale aux FSR qui a formé un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan cette année -, se réjouit de la « libération d'El-Fasher ».

L'armée, quant à elle, reste silencieuse. Le ministre de l'Information a toutefois publié un communiqué ce lundi matin, pour louer la « détermination » des soldats soudanais qui continuent de « repousser » l'offensive des FSR sur El-Fasher. Les comités civils de résistance, eux, assurent que la ville ne se rendra pas aux paramilitaires.

Quoi qu'il en soit, la situation humanitaire risque encore de se dégrader. Après 18 mois de siège dans une situation de famine, la population d'El-Fasher se retrouve au coeur des combats. Mini Minawi, le gouverneur du Darfour du Nord, nommé par l'armée, demande sur son compte X, « la protection des civils », ce que les FSR ont promis d'assurer dans leur dernier communiqué.

D'après l'ONG Solidarités International, quatre camions des FSR sont arrivés dimanche soir à Tawila, à soixante kilomètres d'El-Fasher, transportant entre 200 et 400 personnes. Ces déplacés se trouvent dans un état de santé grave, ils sont malnutris et déshydratés. Depuis avril, plus d'un demi-million de déplacés ont rejoint Tawila.

La situation humanitaire au Darfour inquiète le chef de l'ONU qui déplore une « terrible escalade du conflit » et les appels internationaux se multiplient pour permettre un accès humanitaire aux civils qui cherchent à quitter la ville... Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a demandé un passage sûr pour les civils alors que les voies d'évacuation sont coupées : « Des centaines de milliers de civils sont piégés et terrifiés - bombardés, affamés, et sans accès à la nourriture, aux soins ou à la sécurité », a-t-il déclaré. De leur côté, le réseau des médecins du Soudan a dénoncé une nouvelle fois les exactions qui touchent le corps médial à El-Fasher.

L'inquiétude est d'autant plus forte que le seul hôpital qui fonctionne encore à El-Fasher a été bombardé dimanche. « Un crime de guerre », dénonce auprès de RFI Tasneem al-Amin, l'une des porte-paroles du réseau des médecins du Soudan.