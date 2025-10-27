Sénégal: Accélération de la transformation digitale - Une délégation du Groupe Sudatel reçue par le Président Faye

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le 23 octobre 2025, une délégation du Groupe Sudatel Telecom, conduite par son Directeur général, Magdi Taha, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué parvenu à la rédaction du Soleil.

Mme Fatou Sow Kane, PDG d'Expresso Sénégal, avec le chef de l'État Bassirou Diomaye FayeSelon la note, la délégation comprenait également Madame Fatou Sow Kane, PDG d'Expresso Sénégal, filiale du groupe, et Monsieur Osama Khair, Directeur général adjoint du Groupe Sudatel, chargé de la Stratégie et de la Transformation.

« Cette rencontre stratégique souligne l'engagement commun à renforcer la coopération entre la République du Sénégal et le Groupe Sudatel », précise le communiqué, soulignant qu'il s'agit d'un « opérateur télécoms de premier plan avec une présence significative en Afrique et au Moyen-Orient ».

Le DG du groupe Sudatel Telecom, Magdi Taha, avec le chef de l'État Bassirou Diomaye FayeLes discussions ont porté, selon la même source, sur « les opportunités clés pour accélérer la transformation digitale du Sénégal, incluant les investissements dans des infrastructures de télécommunications de pointe, l'élargissement de l'accès à des services numériques innovants, et l'amélioration de la digitalisation des services publics ».

Le communiqué ajoute que les deux parties ont également exploré « le rôle central d'Expresso Sénégal dans la promotion de l'inclusion numérique et l'autonomisation des communautés grâce à des technologies accessibles et abordables ».

Une délégation du Groupe Sudatel reçue par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye Le Président Bassirou Diomaye Faye a, pour sa part, « salué l'engagement continu du Groupe Sudatel à soutenir le paysage technologique dynamique du Sénégal », un engagement qui s'aligne, selon le communiqué, sur « la vision stratégique du gouvernement pour une économie numérique connectée, inclusive et tournée vers l'avenir ».

La Présidence a enfin souligné que « cette audience marque une étape significative dans le positionnement du Sénégal en tant que hub numérique régional émergent » et reflète « l'ambition du Chef de l'État de favoriser des partenariats innovants, impactant et durables, qui stimulent la croissance économique nationale et le progrès social ».