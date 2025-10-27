Ile Maurice: Dewanand Hossen - «Toutes les dix minutes, un patient a besoin d'une transfusion»

C'est pour répondre à ce besoin crucial que se tient aujourd'hui et demain le Health & Wellness Event, de 8h30 à 15h30, à l'Auditorium Paul Octave Wiéhé, à Réduit.

L'événement, officiellement lancé le 23 octobre par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, à la Council & Senate Room de l'université de Maurice, vise à promouvoir l'éducation au bien-être, à encourager la prévention en santé et à développer des attitudes positives au travail à travers des causeries et ateliers de sensibilisation.

Dewanand Hossen, président de la Blood Donors Association, a rappelé l'importance du don de sang : «S'il n'y a pas de sang à la banque de sang, de nombreux patients souffriront. Le don de sang est vital. À Maurice, toutes les dix minutes, un patient a besoin d'une transfusion en raison des accidents, des interventions chirurgicales, des traitements pour le cancer et d'autres pathologies.»

Le Dr Viki-Rao Nalaya du Blood Transfusion Service au ministère de la Santé et du bienêtre, a souligné la nécessité de collecter du sang frais chaque jour: «Nous devons préparer des plaquettes à partir de ces dons et leur durée de conservation est d'environ cinq jours. Les patients atteints de cancer sous chimiothérapie peuvent exiger jusqu'à dix unités de plaquettes par jour, soit 30 en trois jours. Cela montre l'ampleur des besoins pour un seul patient, sans compter les patients cardiaques.»

Pour sa part, Kaviraj Sukon a commencé son intervention en insistant sur l'importance de la flexibilité dans l'enseignement tertiaire : «Quand j'étais enseignant ici dans les années 1990, les universités n'étaient pas aussi flexibles. Beaucoup d'étudiants devaient quitter après la première ou la deuxième année. Nous étions impuissants et personne ne se souciait d'eux. L'objectif de l'université n'est pas seulement de former un diplômé, mais de former un diplômé heureux.»

Il a ensuite évoqué l'importance d'une éducation holistique : «L'éducation ne consiste pas seulement à remplir la mémoire ; il s'agit de les fortifier tout en cultivant un corps sain. À travers cet événement, si nos étudiants apprennent à prendre soin d'eux-mêmes, ils pourront demain prendre soin de la société. Il est donc essentiel d'intégrer, en particulier, la santé mentale dans notre curriculum universitaire. Je sais que le soutien offert n'est pas encore au niveau requis, mais nous y travaillons.»

Au programme du Health & Wellness Event figurent des ateliers de santé holistique (nutrition, gestion du stress, méthodes naturelles), des sessions de développement personnel axées sur la conscience de soi et l'équilibre émotionnel, des contrôles médicaux gratuits ciblant les maladies non transmissibles - avec, notamment, un dépistage du cancer du sein assuré par le ministère de la Santé -, de même qu'une collecte de sang. L'événement est ouvert aux étudiants et personnels des universités, aux professionnels du secteur privé et aux résidents de la région.