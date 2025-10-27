Ile Maurice: La ligne 2 suspendue les dimanches pour optimiser les coûts

Metro Express Ltd (MEL) suspendra les services de sa ligne 2, qui relie Rose-Hill au Mahatma Gandhi Institute (Réduit), tous les dimanches à partir du 2 novembre. Cette décision a été confirmée par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 24 octobre.

La fréquentation dominicale étant très faible, l'exploitation de cette ligne est jugée économiquement non viable. Face à ces contraintes financières, MEL a choisi de concentrer ses ressources sur les jours de forte affluence, afin d'améliorer l'efficacité globale du réseau.

Pour les usagers, cette suspension implique des ajustements : le temps de déplacement peut augmenter et la planification des trajets devient plus complexe. Damien Li, amateur de sorties, confie que «le métro était direct et fiable. Maintenant, je devrais combiner plusieurs bus et parfois attendre longtemps avant qu'ils partent».

Le confort des alternatives de transport est également affecté. Manisha Ramdhanee, une habitante de Rose-Hill et mère de deux enfants, avance : «Les bus restent disponibles, mais ils sont souvent bondés, ce qui rend le voyage moins agréable.»

Malgré ces inconvénients, la ligne fonctionnera normalement du lundi au samedi, assurant la desserte pendant les jours de forte affluence. Les usagers du dimanche devront désormais anticiper leurs déplacements et s'adapter aux transports alternatifs.