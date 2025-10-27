Ile Maurice: La ligne 2 suspendue les dimanches pour optimiser les coûts

27 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Metro Express Ltd (MEL) suspendra les services de sa ligne 2, qui relie Rose-Hill au Mahatma Gandhi Institute (Réduit), tous les dimanches à partir du 2 novembre. Cette décision a été confirmée par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 24 octobre.

La fréquentation dominicale étant très faible, l'exploitation de cette ligne est jugée économiquement non viable. Face à ces contraintes financières, MEL a choisi de concentrer ses ressources sur les jours de forte affluence, afin d'améliorer l'efficacité globale du réseau.

Pour les usagers, cette suspension implique des ajustements : le temps de déplacement peut augmenter et la planification des trajets devient plus complexe. Damien Li, amateur de sorties, confie que «le métro était direct et fiable. Maintenant, je devrais combiner plusieurs bus et parfois attendre longtemps avant qu'ils partent».

Le confort des alternatives de transport est également affecté. Manisha Ramdhanee, une habitante de Rose-Hill et mère de deux enfants, avance : «Les bus restent disponibles, mais ils sont souvent bondés, ce qui rend le voyage moins agréable.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré ces inconvénients, la ligne fonctionnera normalement du lundi au samedi, assurant la desserte pendant les jours de forte affluence. Les usagers du dimanche devront désormais anticiper leurs déplacements et s'adapter aux transports alternatifs.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.