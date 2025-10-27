Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de réhabilitation de 550 km de routes de desserte agricole au Kongo-Central

Le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Bilolo, a officiellement lancé à Kinzau Nvuete les travaux de réhabilitation de 550 kilomètres de routes de desserte agricole le samedi 25 octobre 2025. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste programme gouvernemental visant à désenclaver les zones rurales, faciliter la circulation des produits agricoles, renforcer la sécurité alimentaire, dynamiser l'économie agricole locale et améliorer les conditions de vie des communautés rurales, affirme l'autorité provinciale.

La première phase, d'une durée prévue de neuf mois, concerne plusieurs axes prioritaires dans les territoires de Kasangulu et Mbanza-Ngungu, notamment Kinzau-Mvuete , Seke-Banza , Mbatassiala et Lombo-Fuese-Kilukweta.

Ces routes rénovées permettront de relier des grands bassins de production aux marchés locaux et urbains, simplifiant ainsi l'évacuation des récoltes qui souffrait jusqu'à présent du mauvais état des voies.

Le coût total de cette opération est estimé à environ trois milliards huit cent cinquante millions de francs congolais, soit près de 7000 dollars américains par kilomètre. Le financement provient principalement du fonds généré par l'Agence de gestion des droits de péage et de pesage (AGDP), considéré comme la principale source de ressources de la province. Les travaux sont réalisés par l'Agence des travaux publics du Kongo-Central.