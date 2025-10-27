Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de réhabilitation de 550 km de routes de desserte agricole au Kongo-Central

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur du Kongo-Central, Grâce Nkuanga Bilolo, a officiellement lancé à Kinzau Nvuete les travaux de réhabilitation de 550 kilomètres de routes de desserte agricole le samedi 25 octobre 2025. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste programme gouvernemental visant à désenclaver les zones rurales, faciliter la circulation des produits agricoles, renforcer la sécurité alimentaire, dynamiser l'économie agricole locale et améliorer les conditions de vie des communautés rurales, affirme l'autorité provinciale.

La première phase, d'une durée prévue de neuf mois, concerne plusieurs axes prioritaires dans les territoires de Kasangulu et Mbanza-Ngungu, notamment Kinzau-Mvuete , Seke-Banza , Mbatassiala et Lombo-Fuese-Kilukweta.

Ces routes rénovées permettront de relier des grands bassins de production aux marchés locaux et urbains, simplifiant ainsi l'évacuation des récoltes qui souffrait jusqu'à présent du mauvais état des voies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le coût total de cette opération est estimé à environ trois milliards huit cent cinquante millions de francs congolais, soit près de 7000 dollars américains par kilomètre. Le financement provient principalement du fonds généré par l'Agence de gestion des droits de péage et de pesage (AGDP), considéré comme la principale source de ressources de la province. Les travaux sont réalisés par l'Agence des travaux publics du Kongo-Central.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.