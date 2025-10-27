Congo-Kinshasa: Le général Johnny Luboya exhorte les groupes armés récalcitrants à rejoindre le processus de paix en Ituri

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le général Johnny Luboya Kashama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, a lancé un appel fort aux groupes armés récalcitrants de déposer les armes et de rejoindre le processus de paix pour la reconstruction de la province. Lors des commémorations de la Journée des Nations Unies à Bunia, le 24 octobre 2025, il a exhorté la population à privilégier le dialogue et le pardon afin de permettre une cohabitation pacifique où tous pourront bénéficier des richesses de l'Ituri.

« Je dis ceci à toute notre population : cet esprit belliciste chez certains de nos frères qui quittent la région pour aller à l'étranger et faire la guerre contre la province, doit cesser. Qu'ils arrêtent vraiment, afin que nous puissions instaurer la paix pour notre population. Nous sommes sur la bonne voie. », a précisé l'officier militaire.

Le général Luboya a souligné les avancées sécuritaires significatives réalisées ces quatre dernières années malgré quelques poches d'insécurité restantes. Il a insisté pour que l'esprit de guerre s'estompe, notamment chez ceux qui quittent la région pour faire la guerre à partir de l'étranger, afin de consolider la paix. Convaincu que la guerre prendra fin avec l'adhésion de tous, il a rappelé que la province regorge de ressources importantes, profitables à tous si la réconciliation et le pardon sont au coeur des relations entre les communautés.

