Congo-Kinshasa: La société civile dénonce les exactions des forces de sécurité à Kakwa (Ituri)

La société civile de la chefferie de Kakwa, dans le territoire d'Aru (Ituri), dénonce les exactions des forces de sécurité telles que des tracasseries, des arrestations arbitraires etdes traitements inhumains commis par certains agents des services de sécurité depuis plus d'un an. Ces forces ont érigé plusieurs barrières illégales sur les axes reliant Kakwa à Ariwara et d'autres localités, comme Aba et Faradje, dans la province voisine du Haut-Uele.

Ces forces rançonneraient les usagers en demandant des sommes allant de 500 à 14 000 francs congolais (environ 6 USD) ou en monnaie ougandaise, sous peine de fouet, blessure ou arrestation, dénonce la société civile.

Les acteurs de cette structure citoyenne rapportent que ces pratiques aggravent la méfiance entre civils et forces de l'ordre, découragent les déplacements vers les marchés et détériorent la cohésion sociale dans la région.

Elle rappelle notamment les incidents du 10 octobre, survenus aux barrières de Yere et Kobho, où certains habitants ont subi des traitements inhumains et dégradants.

La société civile demande le démantèlement immédiat de ces barrières illégales et le redéploiement des militaires à la frontière avec le Soudan du Sud pour renforcer la sécurité territoriale. Les autorités de l'État de siège qui ont receptionné le rapport, n'ont pas encore répondu à toutes ces doléances.