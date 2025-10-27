Congo-Kinshasa: Libération d'une otage après 2 mois de captivité chez les miliciens Mobondo à Kwamouth

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Divine Makanda, une femme otage retenue par les miliciens Mobondo à Kwamouth, province de Maï-Ndombe, a été libérée dimanche 26 octobre 2025 après deux mois de captivité. Sa libération est survenue à l'issue d'une opération menée par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) avec la collaboration de la population locale.

Selon le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations "Ngemba", Divine Makanda avait été enlevée le 26 août 2025 et a immédiatement reçu des soins médicaux.

« Enlevée le 28 août dernier par les insurgés Mobondo entre les villages Tumba Kite et Limete, madame Makanda Divine a été libérée grâce à une opération menée par les FARDC avec le soutien actif de la population locale », a-t-il précisé.

La victime a été aussitôt confiée à un service militaire pour bénéficier d'une prise en charge psychologique.

Capitaine Anthony Mwalushayi a également précisé que cette opération de libération a permis de capturer deux miliciens Mobondo.

Cet officier militaire a souligné que la synergie entre civils et militaires reste essentielle dans la lutte contre les groupes armés.

« C'est grâce à la vigilance et au courage des habitants que nous avons pu mener cette opération avec succès », a-t-il poursuivi.

Ccapitaine Mwalushayi a en outre invité les autres communautés de la région à collaborer avec l'armée afin que ces insurgés soient mis hors d'état de nuire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

