Congo-Kinshasa: A Bukavu, 14 personnes périssent dans un incendie

Quatorze personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit du dimanche 26 octobre, dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu).

Selon des sources locales, ce bilan reste provisoire.

Les mêmes sources rapportent que le drame s'est produit près de l'église Funu Nuru, sur l'avenue Maendeleo, dans le quartier Mosala.

Un feu d'origine inconnue s'est déclaré alors que les victimes étaient endormies.

Les volontaires de la Croix-Rouge sont arrivés sur le lieu du sinistre où, avec les jeunes du quartier, ils ont sorti les corps calcinés des décombres.

Le chef de quartier Mosala, Patrick Lubala a indiqué que l'émotion était vive autour de ces corps méconnaissables, étalés par terre et recouverts de bâches.

« Il y a 7 maisons totalement incendiées et 4 détruites pour éviter la propagation des flammes. Nous sommes en train d'évacuer les morts jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu », a-t-il fait savoir.

Il y a une semaine, trois enfants d'une même famille avaient également trouvé la mort dans un incendie survenu dans le quartier Nyalukemba, sur l'avenue Kayabu 2, toujours à Bukavu.

Ce dernier sinistre a entièrement ravagé six habitations.

Selon des témoins, des jeunes du quartier ont tenté de limiter la propagation des flammes avec les moyens disponibles, mais l'absence de véhicules anti-incendie et la proximité des constructions ont rendu l'opération difficile.

Les incendies sont de plus en plus fréquents à Bukavu, une ville où le manque d'équipements spécialisés et la densité des habitations aggravent la situation.

L'origine du drame reste inconnue, suscitant l'inquiétude et la colère des habitants.