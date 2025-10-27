Congo-Kinshasa: A Bukavu, 14 personnes périssent dans un incendie

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatorze personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit du dimanche 26 octobre, dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu).

Selon des sources locales, ce bilan reste provisoire.

Les mêmes sources rapportent que le drame s'est produit près de l'église Funu Nuru, sur l'avenue Maendeleo, dans le quartier Mosala.

Un feu d'origine inconnue s'est déclaré alors que les victimes étaient endormies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les volontaires de la Croix-Rouge sont arrivés sur le lieu du sinistre où, avec les jeunes du quartier, ils ont sorti les corps calcinés des décombres.

Le chef de quartier Mosala, Patrick Lubala a indiqué que l'émotion était vive autour de ces corps méconnaissables, étalés par terre et recouverts de bâches.

« Il y a 7 maisons totalement incendiées et 4 détruites pour éviter la propagation des flammes. Nous sommes en train d'évacuer les morts jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu », a-t-il fait savoir.

Il y a une semaine, trois enfants d'une même famille avaient également trouvé la mort dans un incendie survenu dans le quartier Nyalukemba, sur l'avenue Kayabu 2, toujours à Bukavu.

Ce dernier sinistre a entièrement ravagé six habitations.

Selon des témoins, des jeunes du quartier ont tenté de limiter la propagation des flammes avec les moyens disponibles, mais l'absence de véhicules anti-incendie et la proximité des constructions ont rendu l'opération difficile.

Les incendies sont de plus en plus fréquents à Bukavu, une ville où le manque d'équipements spécialisés et la densité des habitations aggravent la situation.

L'origine du drame reste inconnue, suscitant l'inquiétude et la colère des habitants.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.