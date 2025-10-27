Ile Maurice: La Nicolière à 45 % - Les réserves du Nord sous pression

Le niveau du réservoir de La Nicolière continue de baisser à mesure que l'été s'installe. Son taux de remplissage est tombé à 45 %, contre 55 % à la même période l'an dernier. Environ 200 000 mètres cubes d'eau y sont prélevés chaque jour pour répondre aux besoins domestiques, agricoles et touristiques.

Cette baisse s'explique par un déficit pluviométrique marqué depuis septembre. Les pluies ont été rares dans le Nord et octobre, traditionnellement sec, n'a pas permis de reconstituer les réserves. La hausse des températures et la demande saisonnière accentuent la pression sur les ressources.

Pour y remédier, l'Irrigation Authority mettra en place des restrictions temporaires à partir du 3 novembre. L'arrosage des cultures vivrières sera limité à deux jours par semaine - les lundis et jeudis - dans plusieurs localités, dont Triolet, Fond-du-Sac, The Vale, Plaine-des-Papayes, Solitude, Cottage, Forbach et l'Espérance-Trébuchet. L'arrosage des champs de canne à sucre est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les planteurs sont invités à différer leurs replantations.

Si le Nord subit le plus fort impact, d'autres régions présentent des niveaux plus rassurants. À Mare aux-Vacoas, le principal réservoir du plateau central, le taux de remplissage atteint 81 %, contre 62 % un an plus tôt, selon la Water Resources Commission (WRC). Pitondu-Milieu, La Ferme et Mare-Longue affichent respectivement 76 %, 63 % et 89 % de leur capacité.

Ces chiffres restent toutefois fragiles : sans pluies significatives dans les prochains mois, les réserves pourraient de nouveau diminuer. Le ministère des Services publics rappelle que la gestion rationnelle de l'eau sera déterminante à court terme, tandis que la WRC poursuit un suivi quotidien des niveaux et des précipitations.