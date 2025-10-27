Ile Maurice: Gilbert Noël claque la porte

L'avoué Gilbert Noël a remis sa démission des conseils d'administration d'Airport Holdings Ltd, de Mauritius Helicopter Ltd et de Jet Prime Ltd le vendredi 24 octobre.

Cette décision intervient dans le sillage de la controverse entourant l'atterrissage d'un jet privé en provenance de Madagascar dans la nuit du 11 au 12 octobre, transportant notamment l'ex-Premier ministre malgache, Christian Ntsay, et l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, proche de l'ex-président Andry Rajoelina.

Le nom de Gilbert Noël avait été cité publiquement lors d'une conférence de presse du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, relançant la polémique sur les circonstances de cet atterrissage à Plaisance. Dans sa lettre de démission, l'avoué affirme avoir été la cible d'une «campagne médiatique négative», tout en précisant que Jet Prime n'a fait qu'assurer «une évacuation vitale» dans un contexte d'instabilité politique à Madagascar.

Il souligne n'avoir exercé «aucune intervention» auprès de l'Aviation civile ou de l'Immigration pour les autorisations de vol. «Je ne peux accepter que mon intégrité soit remise en question ou fasse l'objet de cynisme», écrit-il, tout en remerciant les conseils d'administration et le Prime Minister's Office pour la confiance accordée durant son mandat.