Ile Maurice: Fanirisoa Ernaivo potentielle ministre de la Justice

Après plusieurs années d'exil, Fanirisoa Ernaivo est rentrée à Madagascar, le samedi 25 octobre, saluée comme une héroïne par une foule enthousiaste. Son retour coïncide avec une étape décisive dans sa carrière, après avoir joué un rôle clé dans l'affaire Mamy Ravatomanga.

En tant que watching brief de le Financial Crimes Commission, elle a supervisé l'enquête sur l'homme d'affaires proche du précédent régime et a porté un dossier à charge visant à accélérer son extradition vers Madagascar.

Pendant une semaine à Maurice, Fanirisoa Ernaivo a eu accès aux pièces du dossier et pris une part active à l'évolution de l'enquête. Cette mission ne se limitait pas à l'affaire individuelle de Mamy Ravatomanga, mais visait également à tester la coopération judiciaire entre Maurice et Madagascar, tout en contribuant à un objectif plus large. Une fois de retour dans son pays, elle a été accueillie par ses compatriotes comme une figure de la justice, un symbole de la lutte pour la transparence et l'indépendance judiciaire.

Ce retour n'est p a s seulement celui d'une militante qui revient accomplir sa mission, mais celui d'une potentielle future ministre. Plusieurs sources évoquent son nom pour occuper le poste de ministre de la Justice, convaincues de son indépendance, de sa compétence et de son engagement envers des réformes profondes.

Elle a déclaré au journal La nouvelle africaine qu'elle reste cependant prudente. Si elle semble prête à accepter cette responsabilité, elle insiste sur la nécessité de réformes structurelles solides avant toute nomination. Parmi ses priorités, elle évoque un audit complet des prisons et une refonte des concours judiciaires. Pour elle, une nomination à ce poste ne doit pas se faire sous l'effet de l'émotion populaire, mais doit s'inscrire dans un plan clair et méthodique de réformes.

Son parcours et son rôle dans l'affaire Ravatomanga marquent un tournant pour la justice à Madagascar et son arrivée en politique pourrait bien constituer un nouveau chapitre dans la modernisation du système judiciaire malgache. Fanirisoa Ernaivo, après avoir joué un rôle clé, pourrait bien se retrouver à la tête du ministère de la Justice, prête à initier un véritable changement pour son pays.