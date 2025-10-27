Ile Maurice: Le «Joint Negotiating Panel» réclame la démission de Gassen Dorsamy

Trois mois après leur première conférence de presse, le Joint Negotiating Panel (JNP) de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) - regroupant cinq syndicats - a dénoncé vendredi la gestion du directeur général, Gassen Dorsamy, considéré comme responsable du climat de tension au sein de la compagnie.

Le président du JNP, Gérard Bertrand, a réclamé sa démission immédiate, qualifiant Gassen Dorsamy de nominé politique au «bilan zéro». Selon lui, la situation s'est gravement détériorée depuis juillet et il urge le Premier ministre d'intervenir. «Li ti krwar kan bann-la finn nom li, li gagn enn fwet pou li vinn donn travayer lepor», a-t-il affirmé, accusant le directeur général de bafouer les lois du travail et le Collective Agreement signé avec les syndicats.

Parmi les griefs : baisse de productivité, absence de dialogue constructif, non-respect des congés et sick leaves, stagnation des programmes de formation et promotions internes. Le Business Plan 2025-2030, jugé ambitieux, serait irréalisable selon des sources internes. «Donn to demision e lev pake ale», a lancé le JNP, qui dénonce aussi un manque de transparence autour d'un contrat de formation externe.

Contacté, Gassen Dorsamy rejette ces critiques. Il affirme que le port retrouve sa place de no 1 régional pour les conteneurs manipulés. «Si la productivité baisse, c'est à cause des 20 et 30 % d'absentéisme», explique-t-il. Concernant sa nomination, il défend son expérience internationale : «Ma performance en dix mois parle d'ellemême. Seuls les autorités portuaires et les usagers du port sont aptes à me juger.»

Pour le JNP, la seule issue reste la démission du directeur général, dans l'intérêt de la compagnie et du pays.