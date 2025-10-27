Les Burkinabè de Rahimo ont beau résister une demi-heure durant, ils ont fini par succomber à la puissance de la machine espérantiste.

Comme à l'aller, les"Sang et Or" ont mis du temps avant de trouver la faille face à une formation burkinabè qui s'est bien défendue durant la première demi-heure de jeu. En ce sens, les occasions nettes des "Sang et Or" se comptaient sur les doigts d'une main malgré leur domination totale des débats.

Une première tentative enregistrée à la 12' quand, sur un coup franc tiré par Kouceila Boualia à l'approche des 16 mètres, Yassine Meriah monte plus haut, mais un défenseur adverse, plus rapide, s'empare du ballon. Neuf minutes plus tard, on assiste à la première occasion dangereuse du match : Chiheb Jebali, auteur d'un slalom, dribble puis sert sur un plateau Florian Danho, le mettant nez à nez avec le portier burkinabè, sauf que ce dernier lui pique la balle au moment de tirer (23').

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après cette alerte sérieuse, on sentait que le but "sang et or" chauffait. On n'a pas attendu longtemps pour s'en apercevoir : un corner tiré par Kouceila Boualia et Hamza Jelassi, qui monte plus haut que tout le monde, trompe le portier burkinabé en reprenant directement de la tête dans les filets (33'). L'ouverture du score a enfin libéré les jambes et, trois minutes après, on assista à une autre action dangereuse : Houssem Tka mène un contre avant de servir Florian Danho, sauf qu'un défenseur adverse, plus rapide, coupe la trajectoire de la balle (36').

Dans un grand jour...

En deuxième mi-temps, les "Sang et Or" se sont montrés beaucoup plus dangereux. D'entrée, la note s'alourdit : servi en pleine surface de réparation par Chiheb Jebali, Florian Danho adresse un tir croisé de la droite dans un angle fermé qui laisse le gardien de but de Rahimo FC sans réaction (51').

Et ce n'est pas fini. Youssef Belaïli, qui revient de blessure, n'a pas perdu ses prouesses pour autant : d'une talonnade, il efface un défenseur et sert sur un plateau Konaté dont la frappe est interceptée par le gardien de but qui lui ferme l'angle de tir (63').

Le même Konaté est revenu à la charge quelques minutes plus tard : servi par Belaïli, l'Ivoirien, habile balle au pied, dribble le portier adverse avant de servir sur la dernière ligne Achref Jabri qui, d'une pichenette, triple la mise (72'). Konaté aurait pu marquer lui-même, mais s'est montré généreux envers Jabri.

Danho, Konaté, Jebali, Tka et même le revenant Belaïli ont livré un grand match. Au final, les "Sang et Or", beaucoup plus expérimentés, se sont naturellement qualifiés à la phase de groupes de la C1 africaine. Les choses sérieuses commencent.