Tunisie: Ligue 1 - 11e journée - L'Espérance de Zarzis se replace

L'OB retombe dans ses travers. La JSO et l'AS Soliman se neutralisent.

Deux autres rencontres comptant pour la 11e ronde de L1 se sont déroulées hier, en attendant la mise à jour de cette journée, avec ce mercredi, un match entre l'ASM et l'ESS, un autre entre l'USM et l'USBG et un choc entre le ST et le CSS, et pour finir enfin, l'EST qui reçoit le CAB jeudi.

Hier donc, la L1 nous a proposé un duel dans la lutte pour le maintien, comme dans la consolidation de ce qui doit l'être au ventre mou du classement. Les Cap-bonnais de l'AS Soliman recevaient la JS Omrane, alors qu'au même moment, l'Olympique de Béja accueillait l'Espérance Sportive de Zarzis.

Passons à présent à l'implacable vérité du terrain. Au Boujemâa Kmiti de Béja, l'OB a cédé lors du money time de la première période face à l'Espérance de Zarzis, piégé par l'attaquant nigérian Stanley Ogoh. Et alors que l'Olympique de Béja «cogite» après cette ouverture du score zarzissienne, sur leur lancée, les visiteurs doublent la mise par Innocent Nshuti vers l'heure de jeu.

Intenable, l'avant rwandais Nshuti va signer un doublé à un quart d'heure du terme. La messe est dite pour les Cigognes. Quant à la rencontre entre Cap-bonnais et Omraniens, le nul vierge va sanctionner les débats. un point bon à prendre pour les deux équipes, surtout la JSOmrane qui a évolué en déplacement.

Résultats :

Olympique de Béja-Espérance Sportive de Zarzis.............................(0-3)

AS Soliman-JS Omrane .................(0-0).