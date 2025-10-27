Tunisie: Taekwondo - Khalil Jendoubi champion du monde (-63kg) - La classe mondiale

Revêtu de son « dobok» bien ajusté, il se tenait bien droit dans son coin. Et ils ont défilé pour le défier. Mohamed Khalil Jendoubi, dès son premier match, s'est imposé méritoirement face au joueur surinamais Pendjinu Misidjan sur le score de deux sets à zéro (16-3 / 15-3). Il se qualifie ainsi pour les seizièmes de finale.

Au tour suivant, il l'emporte face à Maxime Oosen, sur le score de deux sets à zéro (10-9 / 4-1), se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale des -63 kg. Jendoubi, imperturbable, rudement concentré, poursuit sa belle série dans ce Mondial, en enlevant une nouvelle victoire en huitièmes de finale face au Hongrois Omar Salim après un match passionnant, où il a fait parler son expérience, sa grande concentration et son intelligence tactique.

Lors d'un combat passionnant et puissant contre l'une des stars les plus en vue au monde, le Kazakh Samirkhan Ababakirov, Khalil a démontré le caractère d'un grand champion et la détermination d'un grand combattant. Il s'est s'imposé 2-1 (deux rounds à un), s'assurant ainsi une place méritée en demi-finale dans la catégorie des -63 kg.

Notre champion décroche d'ores et déjà la première médaille de la Tunisie. Selon le règlement de la Fédération internationale de taekwondo, le joueur jordanien Mahmoud Tarih, a été éliminé des demi-finales suite à sa victoire sur faux coup de pied.

Par conséquent, Jendoubi accède directement en finale des -63 kg. Il a remporté finalement la médaille d'or dans la catégorie des -63 kg après avoir battu l'Iranien Mehdi Haji Moussai par disqualification.

Voici le palmarès du nouveau champion du monde :

-Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse de 2017 à Buenos Aires

-Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 dans la catégorie des -58 kg

-Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris de 2024 dans la même catégorie (moins de 58 kg)

-Médaille d'or au Mondial de 2025 dans une nouvelle catégorie de poids (-63 kg)

Le mérite de Jendoubi est bien d'avoir fait preuve de régularité dans l'effort. Magistralement concentré, il n'avait en tête que la qualification au tour suivant. Pas à pas, il a construit cette consécration qu'il a amplement méritée en vrai champion.