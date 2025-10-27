Madagascar: Mahazoarivo - Accouchement difficile du gouvernement

Alors que les noms des membres du Gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo sont attendus depuis hier, le président de la Refondation de la République de Madagascar Michaël Randrianirina et son Premier ministre préfèrent garder le suspens.

Les rencontres s'enchaînent et les informations demeurent floues. À l'approche de la tant attendue annonce des membres du Gouvernement, le tandem Président-Premier ministre continue de multiplier les consultations avec les forces vives du pays. Ce processus intervient dans un contexte où le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, avait pourtant annoncé la mise en place d'un gouvernement civil.

Si, vendredi dernier, il affirmait que la nomination des ministres serait effectuée avant dimanche, les Malgaches devront finalement patienter encore, les derniers ajustements étant toujours en cours. L'annonce est pour le moment reportée et l'on assiste à un accouchement difficile du Gouvernement.

Techniciens

En effet, le 16 octobre dernier, Michaël Randrianirina avait tenu à écarter toute crainte d'un régime militaire en déclarant : « Il n'y aura pas de régime militaire où tous les dirigeants sont des militaires ». L'opinion publique, quant à elle, attend un véritable changement. Nombreux sont ceux qui réclament un gouvernement composé de techniciens, éloigné de l'ancienne classe politique. Ceux qui ont mené les manifestations ayant conduit à la chute du régime de Rajoelina souhaitent voir ce changement se refléter dans la composition du gouvernement Rajaonarivelo.

À cette attente s'ajoutent les défis du redressement du pays et de la reconquête de la confiance des partenaires techniques et financiers (PTF). Des exigences qui ne facilitent nullement l'opération. Le peuple malgache, en tout cas, ne veut plus être pris au dépourvu, comme ce fut le cas il y a une semaine, lors de l'annonce surprise de la nomination de Herintsalama Rajaonarivelo à la tête du gouvernement.

Volonté d'ouverture

Quoi qu'il en soit, le week-end a été marqué par une série de rencontres particulièrement animées du côté de Mahazoarivo. Dès samedi matin, le Premier ministre a reçu les représentants du Groupement des exportateurs de litchis de Madagascar (GEL), suivis d'une rencontre avec le Fikambanan'ny Terak'i Bara (FITIBA). Hier, ce fut au tour des représentants des organisations de la société civile d'être accueillis à Mahazoarivo. Si ces échanges traduisent une volonté d'ouverture et de dialogue de la part des nouvelles autorités, certains observateurs demeurent prudents face aux rumeurs de marchandages et de tractations, en attendant la véritable annonce du gouvernement.