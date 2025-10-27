Madagascar: Changement de structure ou de veste ?

Un peu plus d'une soixantaine de députés élus sous la couleur orange ont quitté le groupe parlementaire IRMAR

Changement de structure ou de veste ?

Parmi les « sakaizan'ny mpandresy », figurent trois membres de la Chambre qui n'a pas volé son qualificatif de... basse. Moins d'un mois après avoir applaudi à tout rompre Andry Rajoelina lors de sa descente à Anosibe, le député connu sous le diminutif de « Fidy be » a fait un grand choix. Celui de quitter les rangs de l'IRMAR pour rallier une nouvelle majorité, sous peine de tomber sous le coup de l'article 72 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire ».

Il en est de même pour un autre député apparu samedi en gros plan sur le petit écran pour ne pas dire sur écran plat comme celui qui lui avait coûté son poste dans le gouvernement Ntsay. Le troisième député dissident est coutumier du fait puisqu'il faisait partie des « mpijapy TGV » après avoir arboré la couleur bleue sous la précédente législature. Président d'une fédération sportive et fondateur d'un grand club de la capitale, il est tout naturellement un « sakaizan'ny mpandresy ».

Il était aux premières loges lors de la réception des Barea CHAN à Iavoloha pour dire « merci président ». Un mois et trois semaines après, il a profité du mercato pour changer d'équipe sans que l'on sache le montant du transfert. A l'instar de « 80% de députés IRMAR » qui ont jeté leurs cravates orange pour rallier le régime du Colonel au béret vert. Changement de veste ou de structure ? La question s'adresse à la HCC qui peut, selon l'article 72 alinéa 4 de la Constitution, prononcer la déchéance d'un député s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire, quand bien même l'IRMAR ne serait plus MARO.