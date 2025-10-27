Madagascar: Changement de structure ou de veste ?

27 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un peu plus d'une soixantaine de députés élus sous la couleur orange ont quitté le groupe parlementaire IRMAR

Changement de structure ou de veste ?

Parmi les « sakaizan'ny mpandresy », figurent trois membres de la Chambre qui n'a pas volé son qualificatif de... basse. Moins d'un mois après avoir applaudi à tout rompre Andry Rajoelina lors de sa descente à Anosibe, le député connu sous le diminutif de « Fidy be » a fait un grand choix. Celui de quitter les rangs de l'IRMAR pour rallier une nouvelle majorité, sous peine de tomber sous le coup de l'article 72 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il en est de même pour un autre député apparu samedi en gros plan sur le petit écran pour ne pas dire sur écran plat comme celui qui lui avait coûté son poste dans le gouvernement Ntsay. Le troisième député dissident est coutumier du fait puisqu'il faisait partie des « mpijapy TGV » après avoir arboré la couleur bleue sous la précédente législature. Président d'une fédération sportive et fondateur d'un grand club de la capitale, il est tout naturellement un « sakaizan'ny mpandresy ».

Il était aux premières loges lors de la réception des Barea CHAN à Iavoloha pour dire « merci président ». Un mois et trois semaines après, il a profité du mercato pour changer d'équipe sans que l'on sache le montant du transfert. A l'instar de « 80% de députés IRMAR » qui ont jeté leurs cravates orange pour rallier le régime du Colonel au béret vert. Changement de veste ou de structure ? La question s'adresse à la HCC qui peut, selon l'article 72 alinéa 4 de la Constitution, prononcer la déchéance d'un député s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire, quand bien même l'IRMAR ne serait plus MARO.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.