Madagascar: Ambassadeur du Royaume-Uni - Appui à la Refondation et à la lutte contre la corruption

27 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar a pris part, le 24 octobre, à une réunion des diplomates avec le président de la Refondation de la République, le Colonel Michaël Randrianirina, au Palais d'Iavoloha.

Lors de cette rencontre, le diplomate britannique a réaffirmé le soutien inconditionnel de son pays aux valeurs défendues par le chef de l'État et le peuple malgache, notamment la tenue d'élections libres et équitables ainsi que la lutte contre la corruption.

Criminels

Selon lui, « un gouvernement doit servir les intérêts de son peuple. S'il n'est pas capable de remporter des élections par des moyens justes, il ne pourra pas agir dans l'intérêt de la population ». Il a souligné que la lutte contre la corruption représente une opportunité majeure pour Madagascar et que le Royaume-Uni est prêt à accompagner le pays dans ce domaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Lorsque les criminels sont poursuivis équitablement et ouvertement, cela envoie un message clair : les ressources nationales doivent profiter à ceux à qui elles appartiennent », a-t-il déclaré. L'ambassadeur britannique a également salué la prudence du président de la Refondation face aux influences étrangères. Il a mis en garde contre certains acteurs cherchant à imposer leur influence sans soutenir les principes démocratiques, comme la liberté d'expression, la transparence et la bonne gouvernance.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.