Madagascar: Ambassadeur du Royaume-Uni - Appui à la Refondation et à la lutte contre la corruption

L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar a pris part, le 24 octobre, à une réunion des diplomates avec le président de la Refondation de la République, le Colonel Michaël Randrianirina, au Palais d'Iavoloha.

Lors de cette rencontre, le diplomate britannique a réaffirmé le soutien inconditionnel de son pays aux valeurs défendues par le chef de l'État et le peuple malgache, notamment la tenue d'élections libres et équitables ainsi que la lutte contre la corruption.

Criminels

Selon lui, « un gouvernement doit servir les intérêts de son peuple. S'il n'est pas capable de remporter des élections par des moyens justes, il ne pourra pas agir dans l'intérêt de la population ». Il a souligné que la lutte contre la corruption représente une opportunité majeure pour Madagascar et que le Royaume-Uni est prêt à accompagner le pays dans ce domaine.

« Lorsque les criminels sont poursuivis équitablement et ouvertement, cela envoie un message clair : les ressources nationales doivent profiter à ceux à qui elles appartiennent », a-t-il déclaré. L'ambassadeur britannique a également salué la prudence du président de la Refondation face aux influences étrangères. Il a mis en garde contre certains acteurs cherchant à imposer leur influence sans soutenir les principes démocratiques, comme la liberté d'expression, la transparence et la bonne gouvernance.