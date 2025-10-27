Madagascar: Marie Michelle Sahondrarimalala - « Le décret retirant la nationalité malgache à Andry Rajoelina est nul et non avenu »

Les partisans d'Andry Rajoelina fustigent le décret qui a déchu l'ancien président de sa nationalité malgache. Samedi dernier, ils ont investi la Place du 13 mai.

La décision relative à la déchéance de nationalité de l'ancien président Andry Rajoelina continue de susciter un vif débat, révélant une fracture profonde tant sur le plan juridique que politique. Tandis que certains y voient une mesure légitime au nom de la souveraineté nationale, d'autres dénoncent une violation flagrante des textes et une manoeuvre politique destinée à écarter l'ancien chef de l'État.

Selon Marie Michelle Sahondrarimalala, ancienne ministre de l'Éducation nationale, magistrate de carrière et fervente partisane de l'ancien président, le décret retirant la nationalité malgache à Andry Rajoelina serait nul et non avenu. Elle rappelle que « le Premier ministre qui a pris le décret retirant la nationalité malgache à Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, n'a pas respecté la loi en vigueur et n'avait pas compétence pour le faire ».

Elle invoque les dispositions du Code de la nationalité malgache, notamment le Titre III et le Titre IV de l'ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960, qui encadrent strictement les cas de perte de nationalité et les procédures à suivre. Selon elle, « l'adoption d'un tel décret signifie et prouve au contraire la reconnaissance que le Président Andry Rajoelina possède bien la nationalité malgache, aussi bien en 2023, année où il s'est présenté à l'élection présidentielle, qu'à l'heure actuelle. Le certificat de nationalité qu'il a déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle est donc parfaitement légal et valable ».

Les partisans de Andry Rajoelina ont tenté de se mobiliser samedi dernier sur la Place du 13 mai et devant la Haute Cour constitutionnelle pour réclamer « justice » et le retour de leur leader. Une manifestation conduite par Rinah Rakotomanga et Marie Michelle Sahondrarimalala. Ces dernières ont martelé que le changement de régime n'a pas respecté les dispositions constitutionnelles en vigueur. Rinah Rakotomanga, quant à elle, a appelé au dialogue afin de trouver une issue à la situation qui prévaut. « Nous réclamons le retour du président Andry Rajoelina » entonnent alors ses partisans, samedi dernier.