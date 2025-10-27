Madagascar: Roland Ratsiraka - « Fin du monopole sur le litchi »

Le Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL) a tenu une assemblée générale extraordinaire le vendredi 24 octobre 2025 avant de rencontrer le lendemain le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo au Palais de Mahazoarivo.

Point d'orgue

Pour la première fois depuis longtemps, les 25 exportateurs agréés, y compris ceux qui avaient été exclus les années précédentes, se sont réunis autour d'une même table. Cette rencontre marque un tournant historique pour une filière emblématique de l'économie malgache. Le point d'orgue de cette assemblée a été la lecture d'une lettre conjointe des importateurs, des banques et des transporteurs internationaux.

Ces partenaires ont clairement exprimé leur refus de collaborer avec la société Sodiat, citant des procédures pénales en cours à l'île Maurice et à l'international visant son gérant pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Ce rejet unanime consacre, de fait, la fin du monopole imposé sur la filière litchi depuis plusieurs années. Les exportateurs ont également trouvé un accord général sur une meilleure répartition des volumes à exporter, un point de discorde qui alimentait les tensions depuis longtemps.

Sentiment de libération

Autre avancée importante : la possibilité désormais d'exporter des litchis rouges naturels, sans soufre, un produit plus sain et respectueux de l'environnement. Cette évolution va dans le sens d'une valorisation des produits malgaches et d'une image plus écologique et authentique à l'international, en accord avec la biodiversité exceptionnelle du pays et son taux d'endémicité unique au monde. Au sein du GEL, le sentiment de libération est palpable. Les acteurs de la filière disent enfin pouvoir travailler sans la pression de Mamy Ravatomanga, qui imposait jusqu'ici son diktat. « C'est un nouveau départ, une bouffée d'air frais pour tout le secteur », confie un exportateur présent à la réunion.

Importance stratégique

Le lendemain, les représentants du GEL ont été reçus par le nouveau locataire du Palais de Mahazoarivo. Ils ont exprimé au Premier ministre leurs remerciements pour son sens de l'écoute et sa compréhension, étant lui-même issu du secteur privé. Le GEL a annoncé que la campagne d'exportation débutera le 19 novembre, avec un objectif d'environ 15 000 tonnes de litchis cette année. Le chef du gouvernement a rappelé l'importance stratégique de cette filière, qui fait vivre plus de 500 000 personnes indirectement, et insisté sur la nécessité de rapatrier les devises dans la transparence. Il a aussi exhorté les exportateurs à rester unis autour des décisions prises collectivement.

Pratiques illégales

Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'évoquer les dérives dans d'autres secteurs d'exportation -- vanille, girofle, crabes, entre autres -- marquées par les abus, les monopoles et les pratiques illégales. « Ces dérives ont terni l'image du précédent régime et ont largement contribué à sa chute », a-t-il fait remarquer. Madagascar, leader mondial du litchi et de la vanille, doit désormais faire preuve d'exemplarité et de rigueur, car l'excellence est devenue une exigence nationale.

Nouvelle ère

Le député Roland Ratsiraka a tenu à souligner l'importance d'une gouvernance intègre et transparente. « La corruption endémique ne sera jamais acceptable. Nous devons soutenir le président de la Refondation pour qu'il dirige Madagascar dans le respect des valeurs républicaines et chrétiennes », a-t-il déclaré. L'élu de Toamasina I qui connaît très bien la filière letchi de noter qu'« après des années de blocages et d'injustices, la filière litchi entre dans une nouvelle ère. Libérée du monopole et portée par une vision plus équitable, naturelle et moderne, elle peut à présent redevenir l'un des symboles du renouveau économique malgache ».