Madagascar: Conseil de l'UICN - Reconnaissance du comité national malgache

Plus de cent nouveaux membres ont rejoint l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) durant le congrès mondial de la nature qui s'est tenu récemment à Abou Dhabi, Dubaï.

Madagascar fait partie des quatre comités nationaux (les Philippines, l'Égypte et l'Albanie) officiellement reconnus par le Conseil de l'UICN. La reconnaissance de ces comités s'est faite en même temps que l'adhésion de nouveaux membres dont six États : l'Arménie, le Tadjikistan, les Îles Marshall, le Gabon, Tuvalu et le Zimbabwe dans l'organisation. Ce qui porte le nombre total d'États membres et d'organismes gouvernementaux à 209.

Avancée

Concrètement, la reconnaissance du comité malgache marque une étape importante dans la structuration du mouvement de conservation du pays. Cette reconnaissance confère au comité le statut d'interlocuteur officiel de l'UICN sur le territoire malgache. Il conviendrait de noter que ce comité rassemble les membres issus du gouvernement, des ONG, des universités et du secteur privé engagés pour la biodiversité.

Aussi, cette officialisation traduit la maturité institutionnelle des acteurs nationaux de la conservation et leur capacité à parler d'une seule voix. Désormais, le Comité national pourra mieux coordonner les actions en faveur de la nature, accéder à des financements et renforcer la visibilité de Madagascar dans les instances régionales et mondiales.