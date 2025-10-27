Afrique: Primes CHAN 2025 - Les « Anciens Barea » lancent un ultimatum de 72h à la FMF

La polémique sur les primes des Barea suite à leur participation au CHAN 2025 (Tanzanie, Maroc, Kenya) prend une nouvelle tournure. Face au versement de 64 millions d'Ariary au lieu des 71 millions attendus, des anciens joueurs de la sélection haussent le ton et exigent des comptes.

Le torchon brûle entre la Fédération Malagasy de Football (FMF) et quelques anciens joueurs des Barea. La gestion de l'après-CHAN 2025, qui devait être une célébration, se transforme en une véritable « affaire ». L'objet de leur différend avec la FMF, un différentiel de 7 millions d'Ariary sur l'enveloppe globale des primes destinées aux joueurs et au staff technique. Abel Anicet, Bolida Nomenjanahary, Paulin Voavy, Faneva Ima et Bapasy sont montés au créneau. Ces anciens ne se sont pas contentés de simples déclarations. Réunis lors d'une live vidéo, ils ont tapé du poing sur la table, s'érigeant en porte-paroles des joueurs actuels, souvent contraints au silence.

Le collectif ne s'arrête pas là

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a publiquement lancé un ultimatum à la FMF : « Nous donnons 72 heures aux dirigeants de la Fédération pour compléter la somme manquante et verser ces 7 millions d'Ariary aux joueurs et au staff. C'est leur dû, ce n'est pas une faveur. » Cette sortie médiatique des anciens met une pression considérable sur les épaules de la FMF, déjà critiquée pour sa gestion. Le délai de 72 heures ayant commencé à courir samedi, l'opinion publique attend désormais une réaction rapide des instances dirigeantes. Si la Fédération s'obstine dans son silence ou son refus, le collectif des anciens Barea n'exclut pas d'autres actions pour défendre l'honneur de leurs cadets.

Histoire à suivre.