Madagascar: Pétanque - Mondiaux Jeunes - Madagascar champion du monde en doublette mixte

Madagascar triomphe aux Championnats du monde juniors de pétanque 2025 à Isla Cristina ! L'équipe de Jean Nathanael Rasoloson et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary remporte le titre en doublette mixte, s'imposant 13-12 face à la Belgique en finale. Une victoire historique qui consacre la montée en puissance de la pétanque malgache sur la scène mondiale. De l'autre côté, l'équipe triplette décroche l'argent s'inclinant 13-6 face à l'Italie en finale après un parcours époustouflant.

La pétanque malgache continue d'écrire l'histoire ! L'équipe Madagascar 1, composée de Jean Nathanaël Rasoloson Andriatsivolovo et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary, a décroché le titre de champion du monde en doublette mixte lors des Championnats du monde juniors de pétanque, qui se sont achevés ce dimanche à Isla Cristina, en Espagne.

Au terme d'une finale palpitante, les jeunes boulistes malgaches se sont imposés sur le fil face à la Belgique 2, avec un score serré de 13 à 12, dans un match où le suspense a tenu jusqu'à la dernière mène. Le duo malgache a tracé sa route vers la victoire avec une détermination remarquable. Dès les huitièmes de finale, Madagascar 1 a dominé la Tunisie 2 (13-1), avant de s'offrir l'Espagne 2 en quarts de finale sur le score de 9 à 5. En demi-finale, les Malgaches ont surmonté un défi de taille face à la Thaïlande 1, l'emportant 13 à 11.

La finale contre la Belgique 2 a été le point culminant de leur parcours, marquée par une intensité rare et une maîtrise exemplaire, scellée par ce 13-12 historique. L'équipe Madagascar 2, formée par Fenohasina Razanakoto et Clarito Andriambelonony, n'a pas démérité. Après une belle victoire en huitièmes de finale contre la redoutable équipe de France 1 (13-12), elle s'est inclinée en quarts face à la Thaïlande 1 (8-5), montrant néanmoins le potentiel de la délégation malgache.

Ce titre mondial en doublette mixte est le deuxième sacre de l'année 2025 pour la Fédération Sports Boules Malgache (FSBM), après la victoire de Fana et Lova dans la même catégorie, il y a quelques mois. Cette performance exceptionnelle consacre la montée en puissance de la pétanque malgache sur la scène internationale, d'autant plus impressionnante que ces jeunes boulistes participaient pour la première fois à un championnat du monde.

La FSBM n'a pas caché son émotion : « Toute sa joie et sa fierté pour ce résultat historique, qui démontre encore une fois la montée en puissance et le rayonnement international de la pétanque malgache. Un grand bravo et merci à nos jeunes champions et à tout le staff technique ! »

La Triplette Vice-Championne

De l'autre côté, les jeunes boulistes malgaches ont marqué les esprits en décrochant une remarquable médaille d'argent dans la catégorie triplette. Malgré une finale acharnée face à l'Italie, où ils se sont inclinés 13-6 après plus de 105 minutes de jeu et 15 mènes, l'équipe malgache a signé un parcours exceptionnel, confirmant le talent et la compétitivité de la pétanque de la Grande Île. L'équipe malgache en triplette, a enchaîné les performances de haut vol tout au long du tournoi.

En huitièmes de finale, Madagascar a dominé Taipei Chine avec un score sans appel de 13-2. Les quarts de finale ont vu les boulistes malgaches réaliser un exploit rare : un « fanny » (13-0) face au Liban. En demi-finale, ils poursuivent sur leur lancée en s'imposant 13-6 contre l'Espagne, se qualifiant ainsi pour une finale.

Dans l'épreuve du tir de précision, Fenohasina Razanakoto et Harson Andriambelonony ont également porté haut les couleurs malgaches. Qualifiés pour les quarts de finale, ils se sont inclinés face à l'Allemagne sur un score de 6-0, non sans avoir montré leur technicité et leur potentiel face à des adversaires de calibre international. Cette médaille d'argent en triplette vient s'ajouter au titre mondial remporté par Madagascar en doublette mixte