Madagascar: SAR'nao - Vision IA 2025 - Le festival où l'art rencontre la technologie sur les rails

Plus que quelques jours avant de plonger dans un univers où la photographie dialogue avec l'intelligence artificielle. Du 4 au 21 novembre, l'Association SAR'nao invite le public à vivre une expérience visuelle inédite à l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT) à Andavamamba à travers deux expositions captivantes : « Image IA Création » de Fidisoa Ramanahadray (du 4 au 15 novembre) et « Images (Ré)-Inventées », une exposition collective programmée du 17 au 21 novembre.

Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre du Festival photographique SAR'nao - Vision IA 2025, un événement qui explore les frontières entre art, innovation numérique et société contemporaine.

Fidèle à sa vocation de laboratoire visuel, SAR'nao place cette année l'intelligence artificielle au coeur de la création artistique, interrogeant ses potentialités, ses limites et ses enjeux esthétiques.

Un appel à participation lancé aux artistes visuels

Dans le cadre du festival, SAR'nao et l'AFT lancent un appel à participation pour l'exposition collective « Vision IA : L'oeil humain à l'ère artificielle ». Ouvert à tous -- artistes, photographes, créateurs visuels, amateurs ou professionnels -- cet appel encourage la soumission de deux oeuvres photographiques intégrant ou générées par l'intelligence artificielle.

Les participants sont invités à proposer des créations qui réinventent le regard humain : qu'elles soient poétiques, conceptuelles, expérimentales ou surréalistes, toutes les approches sont les bienvenues. L'objectif : stimuler la créativité et nourrir la réflexion critique autour de la photographie contemporaine à l'ère de l'IA.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une courte biographie, deux oeuvres au format requis, des notes d'intention de cinq lignes par oeuvre et les informations techniques liées aux outils IA utilisés. Les candidatures sont à envoyer par e-mail à sarnao.foto@gmail.com avant le 8 novembre 2025. Les résultats de la sélection seront annoncés le 12 novembre 2025.

Un espace d'échanges et de découvertes

Les oeuvres sélectionnées par un comité artistique seront exposées à Antananarivo et rejoindront ensuite les expositions itinérantes du réseau SAR'nao jusqu'en février 2026. À travers cette initiative, le festival entend valoriser les artistes explorant le dialogue entre technologie et expression artistique, tout en encourageant le débat sur les mutations de la création visuelle.

En conjuguant émotion, innovation et sens critique, SAR'nao - Vision IA 2025 promet un voyage sensoriel au croisement de l'oeil humain et de la machine -- un regard nouveau sur la photographie du futur.