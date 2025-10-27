Togo: Menaces sur le soja Bio

L'Union européenne, à travers une nouvelle décision réglementaire, a choisi de renforcer les contrôles sur le soja biologique en provenance du Togo, invoquant des suspicions de non-conformité avec les exigences relatives à la production biologique.

Cette décision a été prise à la suite d'une réunion récente du Groupe d'experts sur la production biologique (GREX), au cours de laquelle il a été relevé une forte probabilité de non-respect des normes sur plusieurs lots de soja togolais destinés à l'export.

Les autorités italiennes, en première ligne de ce processus de surveillance, ont informé les acteurs de la filière togolaise que tous les lots de soja biologique prévus pour l'importation dans l'UE en 2025 seront soumis à des contrôles renforcés.

Ces vérifications incluront des prélèvements systématiques et des analyses en laboratoire visant à détecter d'éventuelles substances interdites dans la production biologique.

Le président du Conseil d'administration du Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo (CIFS), Mounirou Koriko, n'a pas caché son inquiétude : « C'est un véritable coup de massue sur la filière, surtout en pleine campagne de commercialisation dont une bonne partie est destinée à l'exportation », a-t-il déclaré.

Cette mesure pourrait avoir de lourdes conséquences sur les revenus des producteurs et sur l'image de la filière soja biologique nationale, qui avait jusqu'ici su conquérir des parts de marché sur le continent européen.