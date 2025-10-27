Togo: Feu vert pour les travaux sur la nationale N°5

27 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, annonce le réaménagement imminent de deux importantes voies situées sur la Nationale N°5, à savoir la rue Carrefour Y-Adigomé Massalassi et le tronçon Grand Contournement - Entreprise de l'Union - Adidogomé.

Selon le quotidien, les études techniques ont été validées, ouvrant la voie au démarrage des travaux dans les prochains mois. L'objectif : améliorer la fluidité du trafic et moderniser les infrastructures routières dans cette zone à forte densité urbaine.

Les deux tronçons totalisent 9,2 kilomètres de réhabilitation, un chantier qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau routier national, amorcée par le gouvernement depuis près de deux décennies.

Pour Togo Matin, ces travaux participent non seulement à la décongestion de la capitale, mais aussi à l'amélioration du cadre de vie des riverains, en facilitant l'accès aux services et en soutenant le développement économique local.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.