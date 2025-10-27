Togo: Feu vert pour les travaux sur la nationale N°5

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, annonce le réaménagement imminent de deux importantes voies situées sur la Nationale N°5, à savoir la rue Carrefour Y-Adigomé Massalassi et le tronçon Grand Contournement - Entreprise de l'Union - Adidogomé.

Selon le quotidien, les études techniques ont été validées, ouvrant la voie au démarrage des travaux dans les prochains mois. L'objectif : améliorer la fluidité du trafic et moderniser les infrastructures routières dans cette zone à forte densité urbaine.

Les deux tronçons totalisent 9,2 kilomètres de réhabilitation, un chantier qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du réseau routier national, amorcée par le gouvernement depuis près de deux décennies.

Pour Togo Matin, ces travaux participent non seulement à la décongestion de la capitale, mais aussi à l'amélioration du cadre de vie des riverains, en facilitant l'accès aux services et en soutenant le développement économique local.