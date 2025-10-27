Togo: Tout réinventer

27 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du CAR (opposition), Yawo Daté, a invité l'ensemble de la classe politique à dépasser les querelles partisanes pour oeuvrer ensemble au développement du pays.

Ce parti plaide pour une gouvernance partagée entre pouvoir et opposition afin de garantir stabilité politique et développement inclusif.

Face aux tensions sociales, à la vie chère et à ce qu'il qualifie de frustrations accumulées, le CAR appelle les dirigeants togolais à changer leurs méthodes de gouvernance.

Yawo Daté critique la révision constitutionnelle et la tenue des dernières élections locales

Marginalisée dans les urnes, l'opposition cherche à se réinventer. Pas évident.

