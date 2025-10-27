Congo-Kinshasa: Destitution du gouverneur de la Tshopo

Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, a été destitué le lundi 27 octobre 2025 à l'issue d'un vote à la majorité à l'assemblée provinciale. Sur les 29 députés que compte l'assemblée, 18 étaient présents et ont voté à l'unanimité pour sa destitution. Paulin Lendongolia, absent à la séance car toujours à Kinshasa, n'a pas pu présenter sa défense.

Le président de l'assemblée, Matheus Kanga considère son absence comme un outrage envers l'assemblée, précisant que Paulin Lendongolia était censé être de retour à Kisangani, parce que la vice-ministre de l'Intérieur avait signé le 24 octobre, l'ordre de mission pour son retour en province.

Le gouverneur, le président de l'assemblée et les députés pétitionnaires avaient tous été convoqués la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur pour des consultations à Kinshasa.

La motion de déchéance, portée notamment par le député Bienvenu Bolongue, accuse le gouverneur d'incompétence, de mauvaise gestion, de détournement de fonds publics liés à des projets majeurs comme la réhabilitation du stade Lumumba et la Route nationale n°4, ainsi que de multiplier les foyers de conflits coutumiers dans la province.

Cette destitution intervient dans un contexte de fortes tensions politiques entre les institutions provinciales, malgré les appels au respect des procédures et à l'apaisement.