Congo-Kinshasa: Ebuteli dénonce les conflits de competences au sein du gouvernement Suminwa II

L'Institut de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence (Ebuteli) a publié lundi 27 octobre, une analyse intitulée « Attributions ministérielles en RDC : sortir du flou pour améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale », mettant en lumière des problèmes de gouvernance avec le gouvernement Suminwa II, proposant des pistes de solutions pour améliorer sa gestion.

Depuis août 2025, ce gouvernement comporte des créations et fusions de ministères sans ordonnance d'attributions à jour, ce qui engendre des chevauchements et conflits de compétences, rapporte Ebuteli.

L'Institut souligne que l'absence d'un texte clair aligné sur la nouvelle structure ministérielle fragilise la cohérence de l'action publique, complique la distribution claire des rôles ministériels et rend difficile l'évaluation des ministres.

En particulier, le statut des ministres délégués demeure « flou », avec des tâches peu définies, ce qui accentue les zones grises dans la gestion administrative.

L'Institut dénonce aussi la multiplication au sein du cabinet présidentiel d'agences et services aux missions redondantes avec celles des ministères, ce qui engendre une concurrence entre institutions et affaiblit la gouvernance.

Comme solutions, Ebuteli recommande de clarifier le rôle et statut des ministres délégués, rationaliser la taille et la structure du gouvernement, et actualiser urgemment les ordonnances d'attributions ministérielles afin de garantir un cadre clair, cohérent et efficace pour l'action gouvernementale en RDC.