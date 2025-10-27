Congo-Kinshasa: Réconciliation des députés provinciaux après plusieurs mois de tensions Kasaï-Central

Les députés provinciaux du Kasaï-Central, longtemps divisés en deux camps opposés avec d'un côté, 18 soutenant l'ancien président de l'organe délibérant et de l'autre, 14 en faveur du bureau d'âge, ont décidé samedi 25 octobre 2025, d'enterrer la hache de guerre. Ils se sont engagés à privilégier la paix, regarder dans la même direction et oeuvrer ensemble pour le développement de la province, surtout pendant la session budgétaire en cours.

L'un des députés, Pierre Sosthène Kambidi a qualifié ce conflit, qui résultait de l'égoïsme dans la gestion provinciale, comme appartenant désormais au passé. Il a insisté sur l'importance d'une bonne gouvernance en soulignant que le bureau provisoire, avec des pouvoirs limités, ne pouvait assurer pleinement ses fonctions, notamment recevoir le budget.

« On ne peut pas avoir une institution comme l'assemblée provinciale diriger par un bureau provisoire. Le bureau provisoire a des pouvoirs très limité. Nous sommes par exemple dans la session budgétaire et le bureau provisoire ne peut pas recevoir le budget. Donc si nous n'avions pas pris conscience de cette situation, on aurait paralysé le fonctionnement de la province ».

Albert Ngalamulume, coordonnateur de la Nouvelle société congolaise, a salué cette réconciliation qu'il qualifie de salvatrice pour le Kasaï-Central et demande que cette cohésion perdure pour le bien de la province et le bien-être de sa population.

Cette réconciliation intervient après plusieurs mois de tensions à l'Assemblée provinciale marquées par des conflits sur la légitimité du bureau et une paralysie des travaux, mais elle ouvre la voie à une reprise constructive des activités institutionnelles et au développement provincial, selon la société civile.